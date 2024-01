Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 23 gennaio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 23 gennaio 2024:

Ariete

Cari Ariete, Venere in quadratura non gioverà affatto alle vostre relazioni interpersonali. Sarete piuttosto nervosi e irascibili e per nulla disposti a scendere a compromessi con nessuno. Avrete una grande voglia di emergere.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il fatto di avere il vostro pianeta guida nel segno vi aiuterà a vivere le relazioni interpersonali con maggiore calma e serenità. E’ questo il momento giusto per tentare una riconciliazione in famiglia o in amore.

Gemelli

Cari Gemelli, vi state pian piano liberando da tutte quelle opposizioni planetarie che vi hanno arrecato danni nelle ultime settimane. Quei pianeti che prima orbitavano dalla parte del Sagittario, adesso si stanno trasferendo verso il Capricorno.

Cancro

Cari Cancro, Venere in opposizione si aggiunge a Marte e Venere che già lo sono da diverso tempo. Di certo non è una situazione ottimale per i vostri progetti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, 23 gennaio 2024, è importante usare la massima cautela nelle relazioni con le altre persone. Con queste stelle, ogni disagio verrà amplificato a dismisura e questo non rappresenta un buon viatico per trascorrere una settimana serena.

Vergine

Cari Vergine, la nuova posizione di Venere gioverà ai vostri interessi, soprattutto dal punto di vista sentimentale. E’ questo il momento giusto per andare in cerca dell’anima gemella o per chiarire questioni in sospeso con il partner.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere sta tornando in aspetto negativo e questo vi renderà molto più conflittuali e negativi nel corso delle prossime ore. Cercate di essere cauti e di valutare pro e contro.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Venere torna favorevole per il vostro segno e vi aiuterà a mantenere la calma e la lucidità soprattutto nelle relazioni con le altre persone. Le coppie più solide che hanno in mente dei grandi progetti per il futuro, adesso avranno il via libera verso la mete desiderata.

Sagittario

Cari Sagittario, il pianeta Venere ha abbandonato il vostro segno per trasferirsi in Capricorno. Questo evento sarà rilevante soprattutto a livello professionale. Per quanto riguarda il lavoro, ci sarà l’occasione per aumentare i profitti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, a Marte e Mercurio, che già sono dalla vostra parte, sta per aggiungersi anche il supporto di Venere. Gli astri stanno cercando di stimolare la vostra creatività e il vostro talento.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 23 gennaio 2024), nel corso della giornata odierna sarete particolarmente permalosi e suscettibili. Basterà poco per farvi innervosire. In questo momento avete solo voglia di evadere dalle situazioni complicate.

Pesci

Cari Pesci, la nuova posizione di Venere servirà a rasserenare gli animi nella vostra vita. Adesso avete più voglia di interagire con gli altri in maniera costruttiva.