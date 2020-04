Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 21 aprile 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 21 aprile 2020:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, anche se non è un periodo facile per nessuno, cercate di concentrarvi sulle cose da fare. Se siete in smart working o se frequentate la scuola a distanza, impegnatevi al massimo. In questa giornata sarete particolarmente predisposti ad aiutare gli altri.

Toro

Cari Toro, ultimamente potreste aver avuto delle spese eccessive e adesso vi trovate un po’ a corto dal punto di vista economico. Datevi allora un budget e cercate di non sforarlo. Sul lavoro dovete porre massima attenzione alla concorrenza: attenzione perché qualche competitor potrebbe giocare sporco per mettervi il bastone fra le ruote.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko è il momento di dare il massimo perché soprattutto a livello professionale potreste ottenere molto di più. A volte infatti tendete ad accontentarvi di quello che avete, mentre invece dovreste essere un po’ più ambiziosi. Novità anche in amore: potreste fare importanti conoscenze che vi saranno utili anche sul lavoro.

Cancro

Cari Cancro, rispetto a molte altre persone, potete ritenervi fortunati perché non dovete affrontare particolari problemi a livello finanziario. Una cosa non scontata in un periodo complesso per tutti. Ottime prospettive e soddisfazioni in arrivo sul lavoro: riuscirete a mettervi in mostra e farvi apprezzare da colleghi e superiori.

Leone

Cari amici del Leone, potreste ricevere una piacevole sorpresa o un regalo da una persona che vi sta vicino e a cui tenete particolarmente. Anche un gesto semplice ma pieno d’affetto che risolleverà il vostro morale. In amore è il momento di provare qualcosa di diverso per riaccendere la passione con il partner.

Vergine

Cari Vergine, grandi novità dal punto di vista economico: avete i soldi per costruire qualcosa di importante per il vostro futuro, investiteli bene e per creare cose interessanti. In generale secondo l’oroscopo di Branko di oggi questo 21 aprile sarà ricco di soddisfazioni sia dal punto di vista personale che da quello professionale. Occhio alla salute: mangiate cibi sani.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, siete un po’ impelagati in questioni burocratiche che da tempo vi tolgono il sonno e la serenità che avevate. D’altronde è un periodo difficile per tutti e in cui tutto procede a rilento. Abbiate dunque pazienza perché le cose si sbloccheranno presto. Non trascurate la salute: cercate di muovervi un po’ e di tenervi in forma.

Scorpione

Cari Scorpione, potreste dover affrontare una spesa imprevista e anche di dimensioni importanti. Voi però non vi scoraggiate perché avete tutti i mezzi e le possibilità per affrontare al meglio le difficoltà. Sul lavoro non mancano le tensioni con colleghi e superiori: utilizzate tutta la vostra diplomazia.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko cercate di mantenere la calma ed avere un po’ di pazienza in tutto ciò che fate, d’altronde il periodo è complesso per tutti e servirà ancora del tempo prima di poter ripartire. Se dovete organizzare una festa o una qualsiasi funzione, sarà necessario aspettare ancora del tempo.

Capricorno

Cari Capricorno, avete fatto in passato degli investimenti e preso delle decisioni che adesso iniziano a dare i loro primi frutti. Questa quarantena è stata molto pesante per voi, per cui siete particolarmente stressati e giù di morale. Iniziate a ritrovare il sorriso pensando che la luce in fondo al tunnel è vicina. Insomma, le cose iniziano a girare per il verso giusto.

Acquario

Cari Acquario, avete sempre una parola buona per tutti e riuscite con la vostra calma a trovare le soluzioni adatte in ogni difficoltà. Questo modo di fare sarà molto apprezzato sul piano lavorativo. Approfittatene anche per trascorrere un po’ di tempo in compagnia del vostro partner e progettare insieme qualcosa di entusiasmante per il futuro.

Pesci

Cari amici dei Pesci, secondo l’oroscopo di Branko di oggi potreste dover affrontare un problema finanziario inaspettato. Avete azzardato investendo in qualcosa di rischioso o avete speso più del dovuto? Mantenete la calma e cercate di trovare la soluzione migliore. Possibili disguidi anche sul lavoro: chiarite eventuali malintesi.

