Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 2 novembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 2 novembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, questo nuovo mese deve essere quello del vostro riscatto e della rinascita. Iniziate a uscire, a viaggiare e a prendervi le vostre rivincite e soddisfazioni. Siete stanchi della solita routine. Può essere il momento giusto anche per riorganizzare la vita di coppia.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, questa sarà una giornata particolare, resa nostalgica dall’influsso di Nettuno. Anche l’arrivo dei primi freddi e questo cielo plumbeo influisce sul vostro umore. Bene il lavoro e gli affari, sfruttate al massimo le occasioni che vi si presenteranno.

Gemelli

Cari Gemelli, nei giorni scorsi c’è stato qualche piccolo flop, da imputare anche ad un cielo poco favorevole. Dovete rimboccarvi le maniche e ripartire con entusiasmo. Luna in Bilancia, con Mercurio porteranno evidenti benefici e novità sul lavoro e gli affari. Sta a voi coglierli al volo.

Cancro



Cari Cancro, Luna-Bilancia per l’ultima volta in Mercurio porterà a qualche problema legale. Affidatevi all’assistenza di una persona competente. Dovete inoltre sistemare i conti, che ultimamente sono un po’ disastrati. Avete infatti avuto alcune uscite impreviste da affrontare. In amore il partner ve le fa pagare tutte.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 2 novembre 2021), questo Sole è un po’ difficile e non vi permette di ottenere una forma fisica eccellente, o almeno secondo i vostri gusti. Impegnatevi ma senza farne un dramma. Dovete affrontare alcune questioni familiari rimaste in sospeso.

Vergine

Cari Vergine, in queste mese di novembre dovete seminare e arare il terreno, se volete poi raccogliere i frutti ed essere protagonisti della vostra rinascita. D’altronde avete un quadro astrale ottimo, per cui approfittatene. Ritroverete anche la voglia di amare, grazie all’influenza di Venere, persino se siete over 60.

Bilancia

Cari Bilancia, avete tanti progetti e buoni propositi da realizzare. Cercate però di non mettere troppa carne sul fuoco, altrimenti rischiate di fare solo confusione. Agite con prudenza. Novembre è un mese ottimo per fare nuovi incontri e conoscenze, anche nel campo delle amicizie.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, è il momento di innamorarvi di nuovo, d’altronde avete Marte nel segno. Siate superiori e non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Impedimenti dal passato vi rendono nervosi e suscettibili, ma cercate di fare chiarezza e andare avanti.

Sagittario

Cari Sagittario, questa Luna in Bilancia vi rende mondani e carichi come non mai in amore. Potete fare grosse conquiste se c’è una persona che vi piace. Ottime opportunità anche per quanto riguarda gli affari. Magari potete conquistare l’anima gemella. Concedetevi un po’ di relax con gli amici di una vita.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Mercurio ha fatto grossi danni, ma le stelle sono dalla vostra parte e presto il vento cambierà. Restate in silenzio di fronte alle difficoltà e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. I vostri nemici resteranno spiazzati se non risponderete alle loro provocazioni.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 2 novembre 2021), in questo autunno sarà difficile trovare un clima propizio sul posto di lavoro. I conflitti con colleghi e superiori sono all’ordine del giorno. Mercurio e Luna in Bilancia saranno presto la vostra salvezza. Bene invece l’amore, grandi conquiste grazie a Venere e Giove.

Pesci

Cari Pesci, finalmente otterrete ciò che vi spetta e giustizia sarà fatta. Dovete essere più autorevoli e far valere la vostra posizione. Potete in questo periodo avanzare nuove proposte e portare avanti gli affari. Nettuno non ha confini e vi permetterà di togliervi grandi soddisfazioni in amore, soprattutto per i single.

