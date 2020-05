Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 19 maggio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi martedì 19 maggio 2020:

Ariete

Cari Ariete, per fortuna i problemi economici sono stati superati, per cui potete guardare a questa ripartenza del Paese con maggiore entusiasmo e ottimismo. Messe da parte le difficoltà, infatti, potete riprendere in mano i vostri progetti. D’altronde sul lavoro siete sempre precisi e fate di tutto per realizzare i vostri obiettivi.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko molti di voi sono giovani studenti che in questi mesi si sono dovuti adattare con lezioni a distanza e online. Non è facile ma purtroppo per il momento scuole e università resteranno chiuse. Impegnatevi comunque, soprattutto chi a breve dovrà sostenere gli esami. Novità anche in amore.

Gemelli

Cari Gemelli, ottime novità sul fronte finanziario ed economico per il vostro segno. Potreste indovinare un affare o un investimento, oppure ottenere maggiori rendite da un terreno. Chi vive in coppia può finalmente tornare ad uscire con maggiore libertà e prendersi un po’ di tempo da trascorrere insieme per divertirsi.

Cancro

Cari amici del Cancro, secondo l’oroscopo di Branko ci sono da prevedere diversi soldi arretrati che prima o poi entreranno nelle vostre tasche, e se non dovessero farlo, sta a voi insistere affinché qualcosa cambi. Sul lavoro avete grandi capacità e voglia di far bene e così anche i vostri superiori potranno apprezzarvi. Alcuni fastidi fisici finalmente vi abbandoneranno.

Leone

Cari Leone, dopo tante difficoltà e periodi bui, finalmente ritrovate calma e serenità. Un po’ di equilibrio dopo un periodo davvero complesso. A livello lavorativo avete lottato tanto per farvi apprezzare dagli altri: adesso finalmente arrivano risposte importanti.

Vergine

Cari amici della Vergine, potreste ottenere maggiori guadagni grazie a un nuovo lavoro o ad un’opportunità che vi verrà fornita. Coglietela al volo, perché le occasioni per far bene non mancano. Insomma, nuove opportunità professionali da cogliere al volo. In amore chi è single potrebbe trovare l’anima gemella.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Branko, qualcuno vi è stato vicino in momenti difficili e gli siete grati, non vergognatevi ad ammetterlo e a dimostrarlo. In amore potreste prendere una cotta per qualcuno di inaspettato: meglio parargli e svelare i vostri sentimenti, d’altronde non avete nulla da perdere.

Scorpione

Cari Scorpione, se siete alle perse con lo studio in vista degli esami di maturità o all’università, date il massimo e impegnatevi per raggiungere traguardi importanti. Chi è single da lungo tempo e spera di trovare l’anima gemella, potrebbe ottenere risposte importanti.

Sagittario

Cari Sagittario, si aprono prospettive importanti per il vostro segno, soprattutto per quanto riguarda i guadagni e la ricchezza. Portate avanti quindi i vostri progetti con entusiasmo e non resterete delusi. In generale una giornata quella di oggi secondo l’oroscopo di Branko molto promettente sul fronte lavorativo e sentimentale.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, portante avanti con fiducia investimenti importanti. Tendete infatti sempre a sottovalutare le vostre capacità e a guardare il bicchiere mezzo vuoto, serve più ottimismo. Un amico importante vi ha deluso e ci soffrite, perché non ve l’aspettavate. Bene l’amore, le storie di lunga data potrebbero presto trasformarsi in qualcosa di importante.

Acquario

Cari Acquario, è il momento di divertirsi e poter finalmente trascorrere del tempo con i vostri amici. Chi cerca l’amore finalmente potrebbe trovare risposta, dopo un lungo periodo da single. Basta avere n po’ più di ottimismo e credere nelle vostre possibilità.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko al momento siete molto preoccupati dalle questioni economiche e finanziarie. Le cose però miglioreranno presto, per cui potete guardare al futuro con maggior ottimismo. Se avete da poco avviato un nuovo progetto, siate fiduciosi perché potrebbe trasformarsi presto in qualcosa di redditizio.

