Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 18 luglio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 18 luglio 2023:

Ariete

Cari Ariete, oggi non avete nessuna energia da sprecare. Non date attenzione e tempo a qualunque cosa non vi interessi, ma date piuttosto libero sfogo al vostro lato più spontaneo e creativo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, questo martedì sarà ricco di occasioni di socialità e divertimento. Giornata ottimale per i single, poiché sono favoriti i nuovi incontri, mentre chi è in coppia sviluppa una maggiore intesa con il partner.

Gemelli

Cari Gemelli, la situazione astrologica della giornata è favorevole per prendere decisioni di un certo peso, specialmente se riguardanti la sfera lavorativa. Superate qualsiasi dubbio che vi blocca e procedete per la vostra strada senza indugio.

Cancro



Cari Cancro, in questa giornata fioriscono dentro di voi forti sentimenti, amore e passionalità. Fate buon uso della vostra energia vitale e della conseguente curiosità che ne può scaturire.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 18 luglio 2023), avete la giusta energia per fare ciò che dovete nei tempi prefissati. Alcuni progetti in cantiere potrebbero fare grossi passi in avanti, ma dovete avere la prontezza di cogliere al volo certe occasioni.

Vergine

Cari Vergine, il vostro martedì è fitto di incontri, scambi sociali e attività piacevoli. State attenti con chi condividete i vostri affari personali: potrebbero finire sulla bocca di tutti…

Bilancia

Cari Bilancia, forse complice il caldo o una gelosia, oggi non riuscite a ragionare lucidamente e reagite con rabbia alle provocazioni. Meno male che Giove , tutto sommato, riesce a proteggervi dal peggio.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, faccende legate alla sfera economica e lavorativa richiedono la vostra attenzione. Gli astri di oggi vi esortano e sistemare il prima possibile quelle situazioni non ancora ben delineate.

Sagittario

Cari Sagittario, il novilunio di ieri vi invita a rimboccarvi le maniche e a mettervi all’opera nei settori della vostra vita che vi preoccupano di più. Favoriti persino gli investimenti a lungo raggio.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, il martedì si prospetta alquanto complesso a livello sentimentale. Dite ciò che pensate e sentite, senza cercare di prevaricare gli altri.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 18 luglio 2023), questa settimana vi vede pieni di energia, che riuscite a riversare con oculatezza in ogni aspetto della vostra vita. Siete produttivi ed ottimisti e lo sarete fino al prossimo week end.

Pesci

Cari Pesci, che forma fisica smagliante! Anche il conto in banca non è niente male: perché non ne approfittate per fare un bel viaggio?