Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 16 novembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 16 novembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, questa Luna nel segno prosegue nel suo transito favorevole. Siete in grado di affrontare qualsiasi situazione e risolvere problemi di ogni tipo. Anche se c’è sempre qualcuno pronto a mettervi i bastoni fra le ruote. Plutone-Capricorno non vi fa vedere bene cosa avete intorno, sul lavoro cercate di fare squadra.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko avete di nuovo voglia di fare gruppo e darvi alla vita sociale, d’altronde siamo stati chiusi in casa abbastanza. Ottimi gli affari. Abbiate più coraggio di osare, anche contro i consigli di chi vi circonda. Presto con la Luna piena troverete maggiore fiducia.

Gemelli

Cari Gemelli, quello che avete impostato con Mercurio-Scorpione non andrà perduto, anzi sarà linfa vitale e stimolo per il vostro successo. Plutone-Capricorno protegge inoltre gli affari e promette grossi investimenti. Si sistemano anche questioni legali rimaste in sospeso.

Cancro



Cari Cancro, le stelle invitano alla cautela a livello fisico, ci può essere qualche acciacco di salute, in particolare per quanto riguarda la schiena. Cercate di concludere e pianificare al meglio il vostro futuro. Sul lavoro occhio a chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote. In amore avrete molto di più.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 16 novembre 2021), ci possono essere ottime occasioni finanziarie da non sprecare, anzi da cogliere al volo. Con questa Luna potete raggiungere tutti i vostri obiettivi, soprattutto a livello lavorativo. Rimandate discussioni con il partner.

Vergine

Cari Vergine, non solo tanta sensualità, ma anche abbracci e coccole. Il partner non potrà che esserne soddisfatto. Se siete single invece potete trovare l’anima gemella o anche un’avventura di una sola notte per sfogare questa passione e sensualità. Ottimi sia il lavoro che gli affari.

Bilancia

Cari Bilancia, in questi giorni l’amore è messo da parte, perché siete tutti concentrati sul futuro e sui vostri progetti lavorativi. Siate però cauti e non impelagatevi in sfide troppo onerose o difficili da realizzare. Prendetevi cura delle persone vicine che stanno affrontando un periodo difficile, soprattutto dal punto di vista della salute.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la vostra mente è sempre in movimento e non riuscite a rilassarvi. Se sentite che qualcosa non va, nella vostra vita o in quella di chi vi circonda, farete di tutto per metterci una pezza. Plutone vi rende particolarmente belli e sensuali.

Sagittario

Cari Sagittario, dovete essere leggeri e carichi di passione. Con questa Luna in Ariete possono esserci focose novità per chi è single. Preparatevi a notti bollenti. Se invece vivete una relazione che non vi soddisfa, non abbiate timore e voltate pagina senza remore. Plutone vi protegge sul piano economico.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, siete abituati a fare cose grandi e in grande, altrimenti lasciate perdere e preferite darci un taglio. Le stelle vi favoriscono in amore, potete avviare una nuova relazione o consolidarne una già avviata, magari puntare al matrimonio o a una convivenza. Non trascurate la salute.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 16 novembre 2021), entro Natale potete risolvere questioni burocratiche o legali che riguardano una compravendita o una proprietà. Aspettate che il Sole passi in Sagittario. La Luna in Ariete vi segue nei vostri colloqui professionali.

Pesci

Cari Pesci, dovete affrontare una situazione finanziaria spinosa e che si è complicata più del previsto. Attenti anche alla vostra carriera e all’immagine professionale. Se ci sono buone occasioni, valutate pro e contro prima di accettare. In amore vivete una grande relazione, non buttate tutto alle ortiche.