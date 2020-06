Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 16 giugno 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 16 giugno 2020:

Ariete

Cari Ariete, avete tante capacità e qualità, ma dovete saperle sfruttare al meglio. Mettetevi maggiormente in mostra, risolvendo i vostri punti deboli. In amore tutto procede per il meglio: avete fatto molto per soddisfare il partner, ora è il momento di raccogliere i frutti.

Toro

Cari Toro, se ci sono questioni legali o di affari ancora in sospeso, è il momento di darvi da fare e rimboccarvi le maniche per risolvere al più presto. In arrivo ottime notizie, soprattutto a livello lavorativo. In generale nella vostra vita potrebbe tornare a fare capolino qualche vostra vecchia conoscenza.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko di oggi potreste ricevere ottime notizie sul fronte economico. Riuscirete a recuperare da un problema che vi ha tolto il sonno nelle ultime settimane. Le cose migliorano anche in amore, se ci sono state discussioni con il partner, è il momento di parlarvi e chiarire.

Cancro

Cari Cancro, potrebbero presentarsi ottime opportunità sul fronte finanziario. Approfittatene per portare avanti i vostri progetti, soprattutto se avete in mente investimenti ingenti. Attenzione anche alla salute: un disturbo che vi perseguita da tempo potrà finalmente abbandonarvi.

Leone

Cari Leone, ultimamente avete avuto delle spese impreviste, per cui cercate di risparmiare se non volete trovarvi in difficoltà dal punto di vista economico. Un po’ di stabilità economica, infatti, di certo non dispiace. Importante anche mantenere uno stile di vita equilibrato e attivo: continuate a fare esercizi e adottare una dieta sana.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, vi state realizzando sotto molti punti di vista, ma adesso secondo l’oroscopo di Branko è arrivato il momento di fare uno step successivo e pensare a comprare una casa o fare investimenti importanti per il futuro. In amore previsti sviluppi importanti che vi restituiranno il sorriso.

Bilancia

Cari Bilancia, vi state impegnando molto dal punto di vista economico, e adesso è il momento di raccogliere i frutti del vostro successo. Inizierete a stingere rapporti con le persone che più contano: mettetevi in mostra sempre nel rispetto degli altri. In amore si prevedono tempi d’oro: approfittatene per trascorrere del tempo con il partner.

Scorpione

Cari Scorpione, ci sono varie cose che non vanno come vorreste, ma un vostro impegno e una maggiore attenzione vi aiuterà a risolvere i problemi in atto. Dal punto di vista fisico, vi siete impegnati tanto per risolvere i problemi di salute che vi portate dietro. Continuate così e vedrete che recupererete energie e voglia di fare.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko oggi un vostro importante intervento dal punto di vista lavorativo vi permetterà di ottenere importanti riconoscimenti e anche una promozione. Impegnatevi sempre con serietà e nel rispetto di chi vi circonda. Potreste avere qualche problema di salute: affrontatelo immediatamente per risolverlo prima che si trasformi in qualcosa di grave.

Capricorno

Cari Capricorno, potrebbero esserci problemi a livello di proprietà e beni immobili. Dal punto di vista professionale potreste ottenere grandi riconoscimenti, tanto da diventare uno dei preferiti agli occhi dei vostri superiori. Gli innamorati riceveranno ottime notizie e soddisfazioni: trascorrete più tempo e di qualità con il partner.

Acquario

Cari Acquario, il duro lavoro paga sempre, per cui dopo tanti sacrifici è arrivato il momento di raccogliere i frutti del vostro impegno. In amore è tempo di prendere decisioni importanti: se vivete una storia lunga e duratura, forse è il caso di fare un passo avanti decisivo, come il matrimonio o un figlio.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko di oggi ci saranno presto ottime opportunità professionali per il vostro segno, che vi potranno regalare nuovi guadagni e soddisfazioni a livello professionale. Siate attivi e datevi da fare, in modo da non cadere nella routine. Non trascurate la salute.

1. COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA / 2. TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 16 giugno 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 16 giugno 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 16 giugno 2020