Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 14 gennaio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 14 gennaio 2020:

Ariete

Cari Ariete, mentre siete in attesa di una novità amorosa, di un sentimento che deve ancora sbocciare e di nuove rose che devono ancora fiorire, cercate di essere la persona che i vostri collaboratori, sul lavoro, vorrebbero che voi foste. Se deluderete le loro aspettative sarà una delusione in primis per voi stessi.

Toro

Cari amici del Toro, qualche piccolo intoppo pratico potrà essere risolto con una migliore organizzazione dei vostri affari. Le capacità organizzative non vi mancano, anche se spesso siete molto pigri. Pigri anche in amore, ambito un po’ trascurato nelle ultime settimane.

Gemelli

Cari Gemelli, la parola futuro è quella su cui dovrete concentrare le vostre attenzioni e i vostri sforzi futuri. A livello professionale c’è bisogno di rimischiare le carte per giocare una partita migliore. Non perdetevi in chiacchiere ma cercate di essere molto pratici (e pragmatici).

Cancro

Cari Cancro, con Venere in Pesci è importante mettere mano, per voi, alle questioni finanziarie e professionali, proprio quelle che vi hanno dato più di un pensiero nelle ultime settimane. Se avete dovuto tagliare qualche ramo secco, nonostante le difficoltà di farlo, non temete che ringranerete con una nuova marcia tutte le vostre attività.

Leone

Cari Leone, siete un po’ in litigio con Venere, che in questi ultimi giorni sembra dare sempre ragione al vostro partner. Dalle discussioni, infatti, uscite sconfitti e provati, ma è il caso che ragioniate su un cambio di atteggiamento oppure vi ritroverete impantanati in qualche situazione sconveniente.

Vergine

Cari amici della Vergine, Venere non è particolarmente benevola e, anzi, foriera di tempeste amorose. A rischio soprattutto quei rapporti più stabili, matrimoniali, che forse avrebbero bisogno di prendere una boccata di ossigeno. Nel senso che, quando ci sono blocchi emotivi come questi, è necessaria un po’ di aria fresca.

Bilancia

Cari Bilancia, state lavorando a separare il piano professionale da quello sentimentale e questa è una cosa saggia e davvero importante per questo periodo della vostra vita. Saturno in Capricorno vi rende particolarmente visibili agli altri nei vostri contesti quotidiani, il che è stimolante perché vi fa sentire messi alla prova.

Scorpione

Cari Scorpione, in questi giorni vi sembra di vivere dentro a un film. Siete in un vortice di emozioni, e qualcuno di voi si sta chiedendo se sia giusto o meno provare questi sentimenti, mentre qualcun’altro li prova senza porsi troppe domande. Godetevi questo momento un po’ meno “raziocinante” del vostro solito.

Sagittario

Cari Sagittario, anche se voi certe volte cercate di sfuggirgli, le responsabilità vi seguono e non vi lasciano mai un momento di tregua. Quello che in questo periodo vi crea più affanno sono i figli e con tutti questi impegni si sta spegnendo la vostra fiamma. Non temete, nel fine settimana ci sarà un buon recupero.

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 15 gennaio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 15 gennaio 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 14 gennaio 2020

Capricorno

Cari Capricorno, avete bisogno di essere stimolati e, quindi, il consiglio è quello di andare in cerca di qualche nuova fortuna o tesoro. Una serie di energie positive vi faranno iniziare un cammino che, con tutta probabilità, vi porterà dritti dritti ad una nuova meta.

Acquario

Cari Acquario, la Luna è in Vergine e e vi dà tutto il suo appoggio a livello professionale, soprattutto, campo in cui le vostre stelle sono più luminose che mai. L’oroscopo di Branko di oggi, infatti, vi vede felici e soddisfatti, anche se stanchi. Avete macinato davvero tanta strada negli ultimi giorni e non potete che andarne fieri.

Pesci

Cari Pesci, secondo Branko una certa Luna in opposizione non ha solo effetti negativi. Soprattutto in amore può tramutarsi in una Luna eccitante, stimolante a livello sentimentale, soprattutto per chi non ha ancora le idee del tutto chiare su quello che sarà il suo futuro amoroso. Sul lavoro cercate di non essere polemici o aggressivi.

LEGGI ANCHE: