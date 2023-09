Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 12 settembre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 12 settembre 2023:

Ariete

Cari Ariete, l’oroscopo di oggi mette le ali alla vostra creatività e al vostro desiderio di esprimervi con originalità. Nulla vi impedisce di sperimentare nuove strade e di osare di più.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il pianeta rosso vi infonde vigore e vi aiuta a superare certe situazioni difficili nel settore lavorativo, specialmente se sono in corso delle tensioni con alcuni colleghi o collaboratori.

Gemelli

Cari Gemelli, i pianeti che ruotano attorno a voi in questo giorno sono pesanti e possono rallentare le vostre solite faccende. Tuttavia, avete lucidità a sufficienza per prendere delle decisioni importanti.



Cancro

Cari Cancro, Giove e Urano si trovano in un’ottima posizione per voi che dovete ancora affrontare questioni legate alla burocrazia. Gli eventi volgeranno a vostro favore, ma dovete agire con rettitudine e onestà.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 12 settembre 2023), anche oggi la potenza di Marte vi assicura un successo su tutta la linea, specialmente adesso che il Sole in Vergine vi fa agire con concretezza e senso della realtà.

Vergine

Cari Vergine, siete pieni di idee e progetti che desiderate realizzare. Non potete però pensare di fare tutto da soli: cercate dunque qualcuno con cui condividere i vostri obiettivi.

Bilancia

Cari Bilancia, le stelle che vi trovate alle spalle – Sole e Mercurio – vi invitano a muovervi con prudenza, ma al contempo vi esortano a fare delle scelte, che devono essere ben ponderate.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, oggi dedicatevi pienamente alla sfera professionale. Date spazio e respiro alle vostre ambizioni, oltre a creare legami con chi sapete che può darvi una mano.

Sagittario

Cari Sagittario, la vostra bravura a volte vi può mettere in difficoltà con gli altri: non tutti sanno apprezzare le vostre competenze e i vostri talenti, preferendo guardarvi con gelosia e invidia. Voi non curatevi di loro, ma andate oltre.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, anche coloro che vi temono, riescono a vedere in voi un esempio da seguire. Dedicate un po’ di tempo ai familiari più fragili.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 12 settembre 2023), il pianeta della guerra riaccende in voi la fiamma della passione: l’amore ne trae grande giovamento, ma al contempo potrebbero innescarsi delle dinamiche controverse…

Pesci

Cari Pesci, non è semplice questa giornata: l’ostinata opposizione dei pianeti in Vergine non vi fa procedere in avanti come vorreste. Dovete fare ordine dentro di voi.