Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 12 dicembre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 12 dicembre 2023:

Ariete

Cari Ariete, la Luna in aspetto favorevole nel corso delle prossime ore potrebbe regalarvi belle emozioni e qualche sorpresa inattesa. Potrebbe anche capitarvi l’opportunità di fare un viaggio di piacere da sfruttare al volo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, ci saranno delle sfide da affrontare. Sfide dall’esito tutt’altro che scontato. Dovrete essere pronti a scontrarvi con persone che cercheranno di mettervi i bastoni tra le ruote.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna in opposizione nel corso delle prossime ore potrebbe essere fonte di stress e di stanchezza. Non mancheranno occasioni in cui verrà fuori la vostra agitazione frutto di un periodo in cui tutto sembra andare storto, complicando i vostri piani.

Cancro

Cari Cancro, coloro che sono insoddisfatti soprattutto dal punto di vista lavorativo, forse farebbero meglio a guardarsi attorno anche per cercare di sfruttare nuove opportunità.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, martedì 12 dicembre 2023, la giornata potrebbe essere contrassegnata da qualche bella sorpresa e da un incontro molto stimolante con una persona proveniente dal vostro passato.

Vergine

Cari Vergine, la nuova Luna sarà tutt’altro che vostra complice, anzi potrebbe complicare i vostri piani. Non è questo il momento per fare scelte azzardate che riguardano il vostro futuro.

Bilancia

Cari Bilancia, questa è una giornata di metà dicembre piuttosto propizia per quelle persone che sono chiamate a chiudere un contratto o a definire una compravendita.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, dopo alcuni giorni piuttosto grigi, adesso ci saranno tutte le condizioni astrologiche per ripartire alla grande. Cercate di sfruttare questo momento anche per aumentare i vostri profitti.

Sagittario

Cari Sagittario, ci saranno delle spese da affrontare per la vostra casa. Si tratta di nuove uscite che si sommano già ad altre uscite che state avendo e che stanno mettendo in crisi i vostri conti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, nella giornata di oggi, 12 dicembre, sarete animati da una grande voglia di fare e di progettare cose nuove. Non vi mancano di certo le idee anche se non sempre avete i fondi per poter fare tutto quello che vi passa per la testa.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 12 dicembre 2023), ci sarà modo di conoscere o di imbattervi in persone intriganti che stimoleranno la vostra fantasia.

Pesci

Cari Pesci, questa giornata di dicembre vi vedrà molto indaffarati, tra telefonate, impegni e imprevisti che potrebbero complicare i vostri piani. Il rischio è quello i tornare a casa piuttosto nervosi scaricando sui vostri familiari lo stress accumulato.