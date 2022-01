Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 11 gennaio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 11 gennaio 2022:

Ariete

Cari Ariete, la vostra pazienza è ai minimi storici e basterà un niente per farvi innervosire… Cercate di mantenere la calma. Avete bisogno di riposo e di una dieta equilibrata.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, buone notizie in arrivo, è arrivato il momento di raccogliere ciò che si è seminato fino ad ora. La vostra forma fisica è a un buon livello e siete pronti a concertarvi sulle cose importanti della vita.

Gemelli

Cari Gemelli, la vostra razionalità vi permetterà di risolvere una situazione complicata che si è andata a creare di recente. Attenzione ai movimenti bruschi. Con calma si risolve tutto.

Cancro



Cari Cancro, le vostre idee si stanno concretizzando e anche l’autostima ne uscirà rafforzata. Le cose da fare non vi mancheranno, dosate bene l’energia che avete. Niente eccessi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 11 gennaio 2022), volete assaporare le cose belle delle vita e coinvolgere chi vi circonda. Attenzione a non perdere la pazienza! Calma!

Vergine

Cari Vergine, avete l’impressione che il tempo corra troppo velocemente ma i rapporti con gli altri sono positivi e belli. Fare sport sarebbe una buona idea per la vostra salute…

Bilancia

Cari Bilancia, nelle ultime ore siete un po’ polemici e questo potrebbe creare degli attriti con le persone che vi circondano. Prima di dire qualcosa pensateci due volte. Mordetevi la lingua se necessario.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la vostra autoanalisi vi porta ad adottare dei nuovi e più profondi valori. La stanchezza si farà sentire, concedetevi un po’ di relax (se possibile).

Sagittario

Cari Sagittario, nelle prossime ore potrete esprimere le vostre idee in modo semplice e chiaro, la comunicazione è favorita. Cogliete l’occasione per i chiarimenti necessari.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, avete l’opportunità di cambiare, non fatevela scappare proprio ora… Nel tram tram quotidiano ricordatevi di riposarvi, la vostra mente ne gioverà sicuramente.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 11 gennaio 2022), vi piacerà sentirvi utili e il lavoro di squadra darà i suoi frutti. Avete però bisogno di dormire di più. Relax prima della battaglia.

Pesci

Cari Pesci, non siate troppo pignoli, altrimenti rischierete di perdervi in inutili dettagli. La fortuna è dalla vostra parte. Assecondatela.