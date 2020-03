Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 10 marzo 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 10 marzo 2020:

Ariete

Cari Ariete, c’è una Luna in Bilancia che non è particolarmente positiva, non sembra quasi lei, non ha i suoi soliti raggi a battere su di voi e a illuminarvi la giornata. Umore un po’ a terra, con le tante difficoltà logistiche di questi giorni. Cercate di non perdere la bussola, ma di mantenervi mansueti. Passerà.

Toro

Cari Toro, la Luna in Bilancia per voi è positiva, vi conferisce pazienza, voglia di coccolare i vostri cari, di stargli vicino in giorni difficili. Ad ogni modo non rilassatevi troppo, Marte è in arrivo e creerà qualche piccola tensione nei vostri rapporti professionali.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko la giornata di oggi sarà ricca di conflitti e non finirà molto liscia. Avrete da discutere sul lavoro, e anche a casa le cose non vanno proprio per il meglio. In famiglia c’è un certo nervosismo e vi verrà richiesto dell’impegno per mettere a tacere alcune discussioni.

Cancro

Cari Cancro, Marte ha lasciato la posizione di opposizione nel vostro segno, quindi potrete ricominciare le vostre attività con molta più serenità, senza vedere delle interruzioni per via di contrattempi vari. Anche la vostra relazione potrà riprendere il suo corso naturale dopo qualche litigio.

Leone

Cari Leone, c’è Marte nel vostro segno e vi porta un po’ di subbuglio, soprattutto per quanto riguarda i vostri affari professionali. Anche i rapporti sentimentali non vanno a gonfie vale, e il motivo è lo stesso. Quella presenza di Marte che dovrete sopportare, cercando di controllarne gli effetti più negativi.

Vergine

Cari amici della Vergine, secondo l’oroscopo di Branko di oggi dovreste stare molto attenti alla vostra salute, decisamente compromessa in quest’ultimo periodo. Riposate, rifocillate corpo e mente e ripartite più forti di prima, anche se con la dovuta prudenza. Lasciate quieto, per qualche giorno, il vostro animo battagliero.

Bilancia

Cari Bilancia, la giornata è positiva, soprattutto per quanto riguarda gli affari e le nuove collaborazioni professionali. Avete davanti a voi delle settimane in cui, se riuscirete ad incastrare bene gli ingranaggi, vi porteranno grandi soddisfazioni.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Scorpione

Amici dello Scorpione, questo oroscopo di Branko di oggi vede il transito di Marte in Acquario che vi renderà particolarmente nervosi e irascibili. La Luna, però, splende di una bellissima luce per quanto riguarda i sentimenti, con una passione che esplode insieme alla vostra creatività.

Sagittario

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 10 marzo 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 10 marzo 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 10 marzo 2020

Cari amici del Sagittario, la giornata è positiva e favorisce la imprese, i viaggi, le nuove iniziative professionali e sentimentali. Tutto merito di Mercurio, il pianeta degli spostamenti. Anche Venere sta per fare il suo ingresso, donandovi qualche ora di passione bollente.

Capricorno

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Branko di oggi vi vede abbastanza sereni, nonostante vi siano delle preoccupazioni nella vostra vita. Ma è l’approccio ad essere cambiato, e ora sapete come fronteggiare alcune situazioni con maggior spirito pratico e maturità.

Acquario

Cari Acquario, l’oroscopo di oggi vedrà l’ingresso di molta fortuna nella vostra vita, come anche di vitalità ed energia. Non potrete che esserne entusiasti, dato che vi sentivate molto giù di corda nell’ultimo periodo della vostra vita.

Pesci

Cari Pesci, siete composti oggi, siete controllati, avete un grande ottimismo e la giornata, per questo, filerà liscia come l’olio. Cercate solo di non spendere troppo denaro, avete bisogno di un po’ di scorte per future imprese o momenti di difficoltà. Siate saggi e lungimiranti.

1 COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA / 2 TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO