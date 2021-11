Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 8 novembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 8 novembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, impegno e forza di volontà non bastano: bisogna rivedere l’organizzazione del lavoro, per non disperdere energie in troppe direzioni. Giove invita a pranzi e cene, Luna per due giorni contro si vendica provocando problemi digestivi e, congiunta a Venere, disturba soprattutto le donne.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Luna in Capricorno per 2 giorni: una forza positiva sulle decisioni e sulla vita aiuta a controllare i momenti d’ansia che Marte provoca. Non fermatevi mai per timore di non essere all’altezza. Non dimenticatevi dell’amore, della casa.

Gemelli

Cari Gemelli, questa in Capricorno è decisamente una Luna diversa rispetto a quella di ieri. C’è tanto lavoro, molti affari, incontri importanti e produttivi, ma la settimana è indicata soprattutto per progetti di coppia. Un primo quarto da favola, il 10 e 11 novembre.

Cancro



Cari Cancro, il cuore avrebbe tanto da dire, soprattutto per quello che non è successo nei mesi scorsi, ma ci sono Lune che impongono silenzio. Questa Luna-Capricorno può diventare fastidiosa perché si congiunge a Venere-Plutone, stimola ricordi di cose passate, che fa bene al cuore ma non si deve indulgere troppo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 8 novembre 2021), dovete dimostrare quanto valete, ogni giorno, finché dura l’opposizione con Urano-Toro, influsso che agita tutto l’ambiente. Tornano attuali i rapporti con autorità, questioni legali. Ma 2 giorni di Luna-Capricorno vi daranno sicurezza nelle azioni.

Vergine

Cari Vergine, situazione sempre più favorevole per dei cambiamenti. Ma prima riprendete il ritmo interrotto da Luna-Sagittario, oggi di nuovo dalla vostra parte fino a giovedì 11 novembre. Dall’amore vi porta a un nuovo traguardo professionale, guadagnerete bene.

Bilancia

Cari Bilancia, mercoledì-giovedì nasce la fase lunare più bella per amori vecchi e nuovi. Primo quarto in Acquario vicino a Giove. Fortuna pure nelle imprese d’affari! L’odierna Luna invece è inaffidabile, in Capricorno, quadratura, con Venere accanto. Sembrate fatti tutti d’un pezzo ma avete una fragilità che i nemici conoscono.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, nel mezzo della settimana Luna va in Acquario, esaspera i difficili influssi di Saturno, Giove, Urano. La famiglia torna al centro, ma se vi concentrate subito, senza perdere un’ora, su questioni personali e professionali, avete molte possibilità di successo. Novità per chi è solo.

Sagittario

Cari Sagittario, tutti cambiamo sotto Nettuno, ma visto che il suo tridente sarà in azione ancora per molto, tanto vale ripristinare le vecchie abitudini ed essere felici. Questa settimana accadrà qualcosa che vi farà capire perché si dice che le stelle sono eterne.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, vantate un quadro astrale che non presenta vuoti, ogni problema avrà soluzione, vincerete pure in tribunale. Anche Pesci, con cui avete un rapporto di complicità, vive una settimana azzurra, se cercate nuovi soci o amori tenetelo presente.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 8 novembre 2021), Giove sarà attivo tutta la settimana. Non mancheranno contrasti e intoppi, ma con il vostro primo quarto del 10-11 novembre la felicità sarà con voi. Primi beneficiari di queste emozioni i giovani del segno.

Pesci

Cari Pesci, Venere congiunta a Luna nel settore degli incontri, transito fortunato anche per le relazioni di affari, entrambi in sintonia perfetta con Mercurio e Marte nel settore dei viaggi, ancora meglio l’aspetto con Urano-Toro, transazioni speciali.