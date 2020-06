Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 8 giugno 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 8 giugno 2020:

Ariete

Cari Ariete, la settimana parte all’insegna della curiosità, avete la Luna forte in Capricorno che stimola il campo del successo. Domani la Luna invece è aperta alle relazioni sociali, stimola le amicizie e i contatti, tirate fuori la verità, soltanto così Giove vi darà giustizia.

Toro

Cari Toro, secondo Branko quest’oggi la Luna nel segno del Capricorno vi spinge a cercare nuove imprese, qualcosa di insolito, con persone diverse. Avete voglia di cambiamento, sarà anche l’influenza di Urano oggi in trigono con Luna e in aspetto con Marte che stimola la vostra vena passionale.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna oggi è perfetta e scaltra per le iniziative professionali è perfetta, meglio se dovete gareggiare contro la vostra nemesi, da domani in Acquario sarà ancora più forte, ma vi porterà a riflettere più del solito. Senza passare per vittime, Marte è in postazione aggressiva e sarà ancora più ostile dopo l’11.

Cancro

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi di Branko vede Sole e Venere in Gemelli, non sono negativi ma si trovano nel campo delle prove, esami, cambiamenti antipatici che vi mettono in difficoltà. Non date troppo importanza a quello che sentite in questo periodo con la Luna in Capricorno. L’amore vi salverà.

Leone

Cari Leone, occhio alla vita professionale in questi giorni, affari urgenti cattureranno la vostra attenzione. Non è facile separare le questioni pratiche da quelle familiari, sono due correnti che s’incontrano proprio domani con la Luna in Acquario. L’alta opposizione di Saturno apre una possibilità dove in tanti falliscono.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, non tutti i segni hanno un numero di transiti impegnativi e stressanti come il vostro. Saturno e Giove sono due pianeti che contano per il mondo del lavoro e si troveranno presto in Capricorno, settore della fortuna, dove oggi regna una bellissima Luna.

Bilancia

Cari Bilancia, Sole in Gemelli con Venere sarà di fondamentale importanza quest’oggi per coltivare al meglio le amicizie, soprattutto con i Gemelli. State cercando un posto da chiamare casa, l’amore che nasce quest’oggi sarà fortunato.

Scorpione

Cari B, l’effetto di Marte in Pesci quadrato a Sole in Gemelli qualche volta può avere degli effetti destabilizzanti, ma nel vostro caso invece porta con sé grinta e voglia di realizzare un desiderio lontano. Navigate con la fantasia, ascoltate l’istinto.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo Branko chi ha una certa età quest’oggi dovrà fare attenzione alla quadratura Sole-Gemelli con Marte in Pesci, occhio ai problemi stagionali. Il 13 nasce ultimo quarto, altro momento difficile per il vostro segno. L’importante adesso è seguire il programma stabilito visto Mercurio positivo, domani sarà efficace Luna in Acquario.

Capricorno

Cari Capricorno, la Luna è nel vostro segno, utile per tirar fuori certe carte segrete, poi andrà in Pesci, ma fate il più possibile oggi stesso. Potreste accusare l’interferenza di qualche soggetto che conoscete portato da Mercurio opposto, ma non può battere Giove.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di oggi di Branko tutto è diventato più difficile, questa settimana però potrete osare di più grazie alla combinazione positiva delle stelle che vi supporta nelle scelte. Luna domani nel segno avrà due ottimi contatti con Sole e Venere che illuminano l’amore e aiutano in casa.

Pesci

Cari Pesci, secondo Branko inizia una settimana con la forte provocazione tra Marte nel segno e Sole in Gemelli, una lotta che il pianeta guerriero non può vincere, ma non dovete rendere il gioco facile a nessuno. Reagite in silenzio. Occhio alla salute.

1. COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA / 2. TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 8 giugno 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 8 giugno 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 8 giugno 2020