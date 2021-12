Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 6 dicembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 6 dicembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, la pazienza sarà la vostra parola d’ordine. Vi sentite combattuti tra due direzioni. Sapete bene che ritirarsi, almeno per il momento, è l’opzione migliore.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il fatto che siate costretti a rallentare un po’ non vi sembra un problema. Le cose urgenti stanno procedendo in modo regolare. Cercate di evitare il lavoro eccessivo.

Gemelli

Cari Gemelli, sentite davvero il bisogno di qualcosa di palpitante e che vi faccia smuovere. Potreste sentire la necessità di chiedere agli altri di fare qualcosa che non è veramente necessario.

Cancro



Cari Cancro, nelle prossime ore potreste avere delle difficoltà con qualcuno che la pensa diversamente da voi. Questo potrebbe concludersi con un piacevole sentimento di autostima. In questi giorni, quello che gli altri pensano di voi è meno importante di quello che pensate di voi stessi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 6 dicembre 2021), a breve qualcosa vi stupirà al punto da farvi dubitare di quello che avevate sempre dato per certo. Se un imprevisto farà crollare delle vecchie convinzioni, non dovrete sentirvi persi.

Vergine

Cari Vergine, oggi potrebbe esservi utile fantasticare un po’. Farvi dei film mentali per una volta potrebbe essere utile: servirà a darvi quell’entusiasmo e quella motivazione necessarie ad andare avanti. Sognate!

Bilancia

Cari Bilancia, è bene che oggi stiate attenti a sintonizzarvi con le persone che vi circondano. Rischierete, infatti, di voler imporre il vostro mood, forzando la situazione. Rimandate le cose da fare in gruppo a quando ci sarà maggiore armonia.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, nelle prossime ore potreste approfittare di una spiccata capacità di mascherare i vostri veri sentimenti, che si rivelerà utile per evitare qualche scocciatura. Essere assolutamente sinceri non è sempre indispensabile.

Sagittario

Cari Sagittario, siete come dei parafulmini. E se il fulmine non vi riporta coi piedi per terra, il lampo di luce dovrebbe non soltanto aprirvi gli occhi, ma soprattutto mostrare tutto ciò che potete vedere ed osservare oltre voi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, state cercando la persona giusta con cui confidarvi e far uscire il vostro lato più dolce. Purtroppo non riuscite ancora a trovarla, ma non dovete demordere. Tenete duro.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 6 dicembre 2021), la fase lunare vi influenza in modo profondo dandovi l’impressione di non poter prendere parte a quanto è importante. Anche le perdite di controllo, però, possono insegnarvi molte cose…

Pesci

Cari Pesci, molto probabilmente vi sentirete molto infastiditi sul lavoro, qualcuno in particolare potrebbe richiedervi sempre di più sul vostro operato. Avete paura di fare cose fuori dall’ordinario…