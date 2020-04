Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 6 aprile 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 6 aprile 2020:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, l’avvicinamento di Marte e Venere vi rende particolarmente suscettibili all’amore e ai sentimenti. Potreste quindi fate nuove amicizie, perché siete molto affettivi. Bene anche l’amore per chi è in cerca dell’anima gemella.

Toro

Amici del Toro, la settimana non inizierà sotto i migliori auspici a causa di una Luna non favorevole. Ci saranno così degli squilibri e una certa agitazione che si protrarrà nei giorni a venire. Insomma, una serie di alti e bassi, ai quali riuscirete a fare fronte grazie all’affetto dei vostri cari e del partner.

Gemelli

Amici dei Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko di oggi questa settimana non inizia nel migliore dei modi per il vostro segno. Siete infatti stanchi della solita routine e vorreste applicare una svolta alla vostra vita. Anche la quarantena a cui tutti siamo costretti inizia a pesare, perché le giornate in casa vi sembrano tutte uguali. Sfruttate la vostra creatività.

Cancro

Il difficile periodo a causa del Coronavirus e l’obbligo di restare a casa vi ha reso un po’ spenti e privi di voglia di fare. La mancanza del lavoro e di quella routine vi manca, ma voi non fate l’errore di chiudervi a riccio e isolarvi dal mondo perché sarebbe peggio. Mantenetevi attivi magari scambiando qualche parola per telefono con amici e colleghi.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko vi siete finalmente lasciati alle spalle il periodo più duro e buio e ora siete pronti per ripartire. Questo dunque sarà un lunedì 6 aprile molto promettente e produttivo, soprattutto per quanto riguarda gli affari. Approfittatene per portare avanti i vostri progetti.

Vergine

Amici della Vergine, è un periodo difficile per tutti, in cui il mondo sembra essersi fermato. Eppure voi non dovete bloccarvi del tutto, ma approfittatene per portare avanti i vostri progetti.

Bilancia

In questa fase non potete far altro, come tutti, che restare a casa. Sfruttate questa quarantena per riflettere su voi stessi, sulla vostra vita e sulle scelte che avete preso. Se il mondo fuori si ferma, concentratevi su quello che avete dentro di voi. In generale una giornata in cui progettare con entusiasmo il vostro futuro, sfruttando brillanti intuizioni.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Scorpione

Cari Scorpione, l’oroscopo di Branko sottolinea come per molti di voi, nonostante il periodo, il lavoro non si è fermato, anche se magari ha cambiato forma tramite lo smart working. Vi state adattando a questa nuova modalità e state così portando avanti i vostri progetti. Affidatevi maggiormente alle persone che lavorano nel vostro team.

Sagittario

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 6 aprile 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 6 aprile 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 6 aprile 2020

Venere in Gemelli vi rende particolarmente passionali. Se siete single e in cerca di una nuova storia, infatti, questo può essere il momento migliore per rimettersi in pista. Chi è già in coppia può ritrovare uno slancio e una passione sopiti da tempo.

Capricorno

Amici del Capricorno, una giornata da dedicare soprattutto alle questioni economiche ancora in ballo. Potrebbero esserci però anche novità positive sempre dal punto finanziario, come delle entrate impreviste che vi ridaranno un po’ di fiato.

Acquario

Amici dell’Acquario, Saturno allontana i dubbi che ultimamente vi avevano tolto un po’ il sonno. Venere in aspetto positivo vi dà grande voglia di far bene in amore, soprattutto per chi è single e in cerca di nuove avventure.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko se ci sono stati problemi con il partner, forse può essere arrivato il momento di capire se questa storia può avere un senso oppure no. Per provare a ravvivare la coppia, organizzate qualcosa di speciale per lui o per lei come una festa a sorpresa.

1 COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA / 2 TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO