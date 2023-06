Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 5 giugno 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 5 giugno 2023:

Ariete

Cari Ariete, in questo momento la vostra fiducia in voi stessi è al top. Anche il rapporto con i figli sarà favorito da queste stelle. Ci sarà la possibilità di ottenere grande complicità da parte dei vostri familiari.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la settimana che inizia oggi sarà molto favorevole dal punto di vista familiare. Molte persone del Toro sono in procinto anche di cambiare aria anche per motivi di lavoro. Infatti sono favoriti i trasferimenti o un cambio di un gruppo di lavoro.

Gemelli

Cari Gemelli, c’è una fase di stagnazione a livello professionale che non vi piace affatto. Avreste voglia di cambiare molte cose e di dare una svolta alla vostra vita. Non vi mancherà di certo la complicità delle persone che vi stanno vicine e che cercheranno di agevolare ogni vostra aspirazione.

Cancro



Cari Cancro, soprattutto il lavoro e le questioni economiche saranno cruciali in questo avvio di settimana. State sperimentando nuove soluzioni e nuove strategie per aumentare i vostri guadagni. Cercate di mettere in mostra il vostro talento e di investire su di esso per trovare un’occupazione che sia più confacente ai vostri mezzi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 5 giugno 2023), l’influenza di Marte sarà molto positiva per i nati sotto il segno del Leone. Ti impegnerai molto soprattutto per attuare un cambiamento che desideravi da tempo. Si sta per aprire per voi una fase molto positiva che potrebbe darvi belle soddisfazioni. Dovrete avere un po’ di pazienza con quelle persone che cercano di mettervi in difficoltà.

Vergine

Cari Vergine, forse stato lottando troppo strenuamente per recuperare un passato che purtroppo non tornerà più. State rimuginando troppo sui vostri errori finendo di vivere solo per i ricordi quando invece dovreste essere ancorati solo al presente.

Bilancia

Cari Bilancia, l’influenza benefica di Marte vi porterà a fare scelte vincenti soprattutto se dovete scegliere dei compagni di viaggio o dei collaboratori. Avrete bisogno di persone che possano supportarvi per realizzare un progetto che vi sta a cuore. Cercate di aprirvi al rispetto degli altri e alla comprensione dei problemi altrui.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, state lottando da tanto tempo per centrare un obiettivo che vi sta veramente a cuore. Adesso finalmente si sta per avvicinare il momento in cui raccoglierete finalmente i frutti del vostro sacrificio. Siete in competizione con gli altri per dimostrare il vostro vero valore.

Sagittario

Cari Sagittario, in questo momento state vivendo una fase di grande conflitto con voi stessi. Voi vorreste fare alcune cose, mentre altri vorrebbero che ne faceste altre. Voi siete persone che non amano essere condizionate e che reclamano i propri spazi e la propria autonomia.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, in questa fase della vostra vita la vostra fede è messa a dura prova. Le cose che sono successe di recente sono state una grande lezione di vita per voi che vi è servita per crescere e capire tante cose che prima non sapevate. Avete superato tante prove che vi hanno dato nuove consapevolezze.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 5 giugno 2023), l’influenza di Marte farà venire fuori la vostra indole da sindacalista. Siete pronti a battervi per ottenere ciò che vi spetta e non sentite ragioni contro coloro che cercano solo di agire attraverso soprusi. Non siete più disposti a tollerare il quieto vivere per compiacere gli altri.

Pesci

Cari Pesci, secondo le previsioni di Branko, in questo momento dovreste prendervi cura della vostra salute emotiva e fisica. Se qualcuno sta cercando di mettere a dura prova la vostra serenità, dovreste allontanarlo una volta per tutte. Avete il diritto di essere felici e di fare le cose che vi piacciono senza alcun condizionamento.