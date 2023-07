Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 31 luglio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 31 luglio 2023:

Ariete

Cari Ariete, si apre un periodo molto favorevole per iniziare a costruire qualcosa di vostro. Mettete da parte le insicurezze e provate a prendervi qualche rischio in più.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, amore ed emozioni in vista. Da fin troppo cercate di nascondere e reprimere quello che provate. Nei prossimi giorni potreste avere l’occasione giusta per rimediare.

Gemelli

Cari Gemelli, non riuscite a rilassarvi, nonostante la calma piatta di questa prima settimana di agosto. Un senso di ansia ed inquietudine vi sovrasta, avete l’impressione che qualcuno non ve la stia contando giusta.

Cancro



Cari Cancro, siete stufi della monotonia quotidiana, avete voglia di sfruttare al meglio l’estate per esplorare posti nuovi e vivere esperienze indimenticabili. Mettete da parte le responsabilità per un po’ e dedicatevi a nutrire la vostra anima con grandi ricordi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 31 luglio 2023), vi aspettano molti ostacoli sgradevoli che avreste preferito evitare. Il vostro cielo vi da la forza di volontà necessaria per rimboccarvi le maniche ed affrontare queste sfide a testa alta.

Vergine

Cari Vergine, grosse promesse di guadagno vi spingono a festeggiare e a concedervi qualche sfizio, qualche desiderio che rimandate da tempo. Si consiglia prudenza prima di lanciarsi verso spese pazze.

Bilancia

Cari Bilancia, avete bisogno di un po’ di respiro, ma avete troppe responsabilità che gravano su di voi. Se non potete permettervi di fermarvi, abbiate il coraggio di chiedere supporto a chi vi circonda.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, incontri speciali in arrivo. L’amore è pronto a colpirvi quando meno ve lo aspettate. Il vostro cuore potrebbe cominciare a battere di nuovo per una persona importante, un vecchio amore o una nuova passione.

Sagittario

Cari Sagittario, vi sentite grintosi, inarrestabili, pronti a lanciarvi verso l’ignoto. Sul lavoro non avete paura di prendervi dei rischi, di provare qualcosa di nuovo per risollevare la situazione. In amore siete fin troppo avventurosi…

Capricorno

Cari amici del Capricorno, concretezza e nuove risoluzioni. Non avete tempo per chi esita e cerca di evitare le vostre domande, avete bisogno di una risposta precisa ed immediata.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 31 luglio 2023), seguite l’intuizione giusta e riuscirete a garantirvi nuove, ingenti entrate. Le persone a voi vicine cercano di comprendervi, ma di recente siete troppo schivi e diffidenti: provate a fare voi il primo passo.

Pesci

Cari Pesci, siete pronti a darvi una spolverata e a tornare in pista dopo un luglio che vi ha sballottato un po’ troppo. Gli astri vi donano energia e sicurezza da vendere.