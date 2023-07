Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 3 luglio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 3 luglio 2023:

Ariete

Cari Ariete, il Plenilunio di oggi potrebbe causarvi del leggero stress, ma vi stimola anche. Sono favoriti gli studi e le prime esperienze in ogni campo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il cambio lunare di oggi vi esorta a spostarvi e a visitare nuovi luoghi. Insomma, è ora di pensare a qualche viaggio. Concludete al più presto un affare burocratico.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna piena vi parla di soldi! Sono potenti gli influssi astrali che vi esortano a cercare di mettere le ali alla vostra carriera e a trovare più occasioni di guadagno.

Cancro



Cari Cancro, l’arrivo del plenilunio vi rende intriganti e affascinanti! La passionalità è la vera protagonista di questo primo lunedì di luglio.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 3 luglio 2023), la Luna piena porta acqua al vostro mulino, ossia la carriera lavorativa. Dite pure ciò che pensate: avete bisogno di sfogarvi per sentirvi più sereni con voi stessi.

Vergine

Cari Vergine, la Luna piena vi manda degli influssi pieni di amore è sensualità. Non potete fare a meno di qualche gesto romantico oggi che vi sentite così sentimentali!

Bilancia

Cari Bilancia, inizia un’altra settimana e ritroviamo la Luna piena. Si raccomanda prudenza a tutto campo, specialmente per quanto riguarda l’intestino, un vostro punto debole.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il cambio lunare di oggi porta con sé delle novità interessanti. Favorito il dialogo con i membri più stretti della vostra famiglia.

Sagittario

Cari Sagittario, con la Luna piena si raccomanda attenzione all’alimentazione e al consumo delle bevande alcoliche. Gli affari procedono invece alla grande!

Capricorno

Cari amici del Capricorno, iniziate la settimana alla grande con un plenilunio nel vostro segno! Se avete idee innovative per migliorare, non aspettate oltre per proporle e mettervi all’opera.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 3 luglio 2023), la Luna piena di oggi è preziosa per i sentimenti e le relazioni sociali. Anche con i parenti ritrovate dialogo e disponibilità all’ascolto: mettetecela tutta per appianare le discordie.

Pesci

Cari Pesci, una Luna piena d’amore illumina questi primi giorni di luglio, sebbene il periodo del Cancro porti sempre un po’ di agitazione e qualche fastidio in famiglia.