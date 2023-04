Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 3 aprile 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 3 aprile 2023:

Ariete

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore cercate di evitare di prendere decisioni importanti e state lontano dalle discussioni. Cercate di sfogare i vostri dolori d’amore in modo positivo. Potreste lavorare a un grande progetto che attinge alla vostra energia creativa.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata opportuna per l’inizio delle routine sportive e tutto ciò che riguarda il benessere del corpo. Giornata appropriata per condividere le decisioni in coppia. Godetevi i bei momenti fino all’ultima goccia.

Gemelli

Cari Gemelli, nel corso delle prossime ore di questo lunedì 3 aprile cercate di investire la vostra immaginazione e la vostra inventiva in questioni proficue e positive. Gli incontri amorosi di oggi avranno tutto il magnetismo e l’originalità che desiderate. Dovete mantenere determinati standard di sicurezza intorno alla vostra sessualità.

Cancro



Cari Cancro, la giornata di oggi non partirà benissimo, ripresa nel pomeriggio. Il vostro spirito avventuroso vi permetterà di intraprendere numerose iniziative che verranno accettate senza difficoltà dal vostro partner.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 3 aprile 2023), le tensioni familiari aumenteranno a causa di un dissenso in corso che dura da troppo tempo. Avrete alcuni incontri occasionali che prenderanno rapidamente una svolta romantica e porteranno ad amicizie amorevoli.

Vergine

Cari Vergine, una bolla di confusione offusca la vostra realtà, rendendo difficile decidere cosa fare dopo. Fate attenzione a non annodarvi lo stomaco a causa della tensione creata dalla vostra confusione mentale. Le cose andranno bene. Molto bene.

Bilancia

Cari Bilancia, cercate di non lasciarvi influenzare troppo dalle vostre emozioni. Potreste mettervi nei guai se vi lascite trasportare da un dramma che non vi riguarda in alcun modo. Rilassatevi e seguite il flusso. Le cose andranno bene.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, non dovete dubitare di voi stessi. Dovreste sentirvi abbastanza forti, anche se l’inadeguatezza potrebbe intrufolarsi… Finché riuscirete a rimanere fiduciosi le cose andranno bene.

Sagittario

Cari Sagittario, siete al culmine della creatività in questo momento, quindi assicuratevi di coltivare questo lato del vostro essere. Cercate di non scoraggiarvi.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, in queste ore di inizio aprile siete di buon umore. Le montagne russe dei sentimenti che avete provato stanno finalmente raggiungendo una piattaforma stabile. Affrontate problemi pratici invece di perdervi nella vostra immaginazione.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 3 aprile 2023), è importante essere più sensibili ai sentimenti degli altri. Potreste sentirvi più vulnerabili del solito. In definitiva, gli eventi di oggi potrebbero essere una buona esperienza di apprendimento.

Pesci

Cari Pesci, probabilmente sarete molto consapevoli delle cose che accadono intorno a voi durante la giornata di oggi – 3 aprile – e potreste interiorizzare le opinioni degli altri. Godetevi i piaceri materiali della vita.