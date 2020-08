Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 3 agosto 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 3 agosto 2020:

Ariete

Cari Ariete, restate nell’ombra dell’ansia quest’oggi, la Luna inizia la fase di plenilunio in un segno felice per gli incontri, su di morale, portate notizie incoraggianti con voi. Nel lavoro dovete darvi una regolata, dopo settimane di negatività pure da parte di Giove, mercoledì Mercurio lascia il Cancro e va in Leone, venerdì Luna nel segno saluta Venere.

Toro

Cari Toro, la Luna piena si forma quest’oggi, ma voi sentite crescere l’agitazione sin dalle prime luci dell’alba, aprite gli occhi e guardatevi attorno, vorreste essere altrove con altre persone e un altro amore, la buona notizia è che Venere da venerdì va in Cancro e la negatività di Mercurio in Leone dal 5.

Gemelli

Cari Gemelli, rilassatevi un po’ sia con la mente che con il fisico, vivete appieno le emozioni che porta questa Luna in Acquario tra oggi e domani, Venere chiama amore nel vostro segno fino a venerdì, quando va in Cancro e comincia ad occuparsi di un argomento che vi interessa da sempre, i soldi.

Cancro

Cari Cancro, non rimuginate troppo sugli errori che sono stati commessi, piuttosto rimboccatevi le maniche per porvi rimedio. Se dovete parlare con qualcuno quest’oggi secondo Branko dovete rivolgervi alla persona che ammirate, i rapporti con le persone autorevoli sono i meno favoriti dai pianeti che vi remano contro.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko le relazioni affettive e anche quelle professionali per voi significano molto in questo periodo di forti correnti astrali, vi porteranno verso un processo rinnovativo iniziato proprio un anno fa. Oggi la difficoltà maggiore è nelle relazioni per l’opposizione con Luna piena in Acquario che coinvolge i rapporti più stretti, ma è anche la Luna dell’amore, colpi di fulmine, che manda il cuore in vacanza.

Vergine

Cari Vergine, è ben visibile nel cielo la soddisfazione di come sono andate le cose per la vostra carriera di recente, Mercurio in Cancro ormai dal 28 maggio si è fatto sentire, anche questa Luna piena tra oggi e domani nasce nel segno della carriera, vi invita però ad essere cauti anche nella salute, da venerdì prossimo sarete liberi da Venere negativa e vi sentirete meglio, più vivi.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di Branko la Luna piena d’agosto è a favore dei segni d’aria e si forma in Acquario opposta a Sole-Leone, per voi significa poco e niente, l’importanza che ora date all’amore è importante, le persone che mostrano nei vostri confronti una forte intesa sessuale saranno tante, Venere il 7 va in Cancro dopo 4 mesi in Gemelli, agosto stimola i nuovi amori.

Scorpione

Cari Scorpione, le quattro fasi lunari del Leone non sono molto gradite al vostro segno, tra oggi e domani siete dominati da una Luna piena in Acquario pazza e prepotente, è pericolosa da sola, figurarsi quadrata a Urano. Una quadratura che secondo Branko prevede riposo e circospezione nelle cose economiche, ma non dovete scappare quando vi imbattete in una giovane signora con gli occhi bendati, la fortuna arriva il 7.

Sagittario

Cari Sagittario, iniziate con questa Luna piena in Acquario, siete così esaltati, ma in settimana ci saranno due eventi con mercoledì Mercurio che entra in Leone, sarà breve ma intenso, la grande notizia però è Venere in Cancro dal 7, dopo 4 mesi di opposizione finalmente vi lascerà un po’ stare. La vostra vita è meravigliosa, avete tante possibilità di crescita, arrivano colpi di scena con il lavoro.

Capricorno

Cari Capricorno, secondo Branko gli innamorati con Giove che resta nel segno fino al 18 dicembre avranno l’occasione di scoprire meglio questo sentimento, rinforzare quello che c’è già e crearne di nuovi. Le relazioni di vecchia data, però, entrano il 7 in quadratura con Marte e Venere, non è una garanzia di vita tranquilla, serve un po’ di poesia.

Acquario



Cari Acquario, spettacolo emozionante, la Luna piena nel segno si formerà questo pomeriggio e vi prepara a una notte da favola, colpi di fulmine in vista, con questa Luna in trigono a Venere e in sestile a Marte, nascono relazioni per la vita. Non solo i giovani, ma anche i nativi in là con gli anni possono vivere belle sensazioni.

Pesci

Cari Pesci, la settimana porta nuovi aspetti astrali che vi permetteranno di fare belle previsioni per il campo che ora vi interessa di più, sia lavoro che amore. La Luna stimola il primo legame diretto tra voi e l’altro, sempre positiva, arriva mercoledì nel segno così piena di luce e annuncia il passaggio di Venere in Cancro dopo 4 mesi di stressante presenza in Gemelli.

