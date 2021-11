Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 29 novembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 29 novembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, bisogno di libertà, di fare qualcosa di diverso dal solito, magari un po’ selvaggio, originale, fuori dalle regole. Potete iniziare con la vita privata o con il lavoro, le stelle sono ottime per entrambi i settori. Auguri.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, non lasciatevi distrarre dalla famiglia né dal vostro amore, oggi conviene sfruttare al massimo questa Luna produttiva nel campo del lavoro, affari. È perfetta nelle prime ore del giorno per operazioni bancarie, e diventa ancora più disponibile in Bilancia, che per voi rappresenta lavoro, salute. Presi i soldi depositati gli assegni, in serata riservate finalmente un po’ di attenzioni al coniuge, al vostro amore.

Gemelli

Cari Gemelli, a mancanza di chiarezza è per Mercurio fuori posto, analizzate le vostre aspirazioni. Intanto realizzate le aspirazioni d’amore con di Giove in Acquario ancora un mese! Un’amicizia sempre più intensa.

Cancro



Cari Cancro, occupatevi di cose importanti. La mattinata è ancora sotto la protezione della Luna, ottima per verificare questioni scritte, per discussioni verbali. Saturno è un giudice severo ma giusto, se avete ragione non potete perdere.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 29 novembre 2021), meglio non insistere con chi vi ha fatto capire di non condividere i vostri progetti. Segnali di incomprensioni nelle collaborazioni. L’amore sente Saturno contro.

Vergine

Cari Vergine, permettete all’amore di arrivare fino a voi, Venere vuole vedervi felici. Prosegue il transito in Capricorno, mentre Giove sarà in Acquario, sempre positivo ma più interessato a lavoro e salute che non questioni di cuore

Bilancia

Cari Bilancia, Sapere che avrete a Natale i favori della grande stella vi riempie di gioia, speranza. Organizzatevi per le feste, date finalmente più attenzione alla famiglia, vostra e del coniuge.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Cìcoraggio, ambizione, spirito di decisione, padronanza di sé. Il giorno è sotto la protezione di Marte in sestile diretto a Plutone, influsso che apre nuove possibilità professionali, aiuta a instaurare nuovi rapporti.

Sagittario

Cari Sagittario, col passare delle ore Luna si sistema sui piatti della Bilancia, ravviva incontri, relazioni, Mercurio risveglia la voglia di vita sociale, e pure il desiderio di essere belli, eleganti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, nel corso di questa giornata riuscirete a riscattarvi. Sarete finalmente soddisfatti del lavoro svolto e ripagati alla grande di tutti gli sforzi fatti fino ad ora. Questo sarà solo l’inizio di ciò che potrà accadere da adesso in poi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 29 novembre 2021), oggi, con il nuovo transito della Luna, riuscirete a recuperare forza ed energia, cercate di indirizzarla su alcuni nuovi progetti che potrebbero essere importanti per il futuro.

Pesci

Cari Pesci, se negli ultimi giorni avete avuto dei contrasti in amore, oggi, dovreste approfittare della benevolenza di alcuni pianeti per chiarire la situazione con il partner e riportare così un pò di serenità nella relazione.