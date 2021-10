Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 25 ottobre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 25 ottobre 2021:

Ariete

Cari Ariete, in arrivo una buona occasione per fare progetti. Nuove azioni in amore, ultimamente lo state trattando come un ospite di passaggio nella vostra esistenza, mentre è un meraviglioso inquilino che chiede un letto per sempre. Luna generosa per i soldi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la favorevole posizione di Plutone nel campo delle grandi speranze (Capricorno) assicura buon umore e circostanze propizie per fissare incontri, programmare viaggi. Apritevi se avete un peso sul cuore, oggi la mente è sveglia.

Gemelli

Cari Gemelli, Luna per due giorni nel segno è preziosa per tutto, lavoro e amore, famiglia e affari, salute e figli. Transita nel segno indisturbata, a parte la quadratura con Nettuno, aspetto che ostacola l’integrazione con persone dell’ambiente professionale, ma è un disturbo superabile. Amore? Prevista tanta passione.

Cancro



Cari Cancro, la quadratura Marte-Mercurio, fino al 30, interviene con forza nelle collaborazioni da tempo discordanti. Trovare una raccomandazione nel lavoro, in affari, è quasi impossibile, affrontate le persone che vi interessano, un po’ di fortuna non manca mai al Cancro quando è visto dalla Luna.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 25 ottobre 2021), l’amore non vi chiede regali, siete voi il dono più bello per chi vi ama. La donna del segno conta tanti corteggiatori e dovrebbe approfittare se è sola, se desidera sistemarsi entro Natale.

Vergine

Cari Vergine, ancora qualche burrasca provocata dalla Luna, ma senza conseguenze. Rilassatevi un po’ in attesa di domani, quando sarà più movimentato il campo degli incontri e tornerete a guardare il mondo con le lenti rosa.

Bilancia

Cari Bilancia, oggi Luna è troppo bella per farla passare senza vero amore. Avete avuto la fortuna di incontrare, sposare, una persona che tollera pure i vostri sbalzi d’umore. Verso un altro successo nel lavoro.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Venere è stata veloce nel segno, non preoccupatevi di non aver avuto tanto nell’ultimo anno, il pianeta dà di più quando va nel segno successivo. In ogni caso è il momento della verità per chi ha 50 anni e dintorni. Marte inizia sabato una nuova storia.

Sagittario

Cari Sagittario, con Luna opposta guardate cose, persone e situazioni da un angolo ben riparato. Lasciate che sbaglino gli altri, ma seguite con attenzione la concorrenza, Nettuno dice che vi sta preparando una festa. Siete un vulcano di idee.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Luna in Gemelli ottima, Saturno vi sta conducendo in una nuova stagione professionale, l’attività sarà pure massacrante ma è la vostra, arriverete dove deciso. L’amore trionfa, deve diventare una sorgente naturale, più scorre più diventa limpida.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 25 ottobre 2021), fate bene a mettere da parte i vostri reali problemi per lanciarvi in qualche folle avventura improvvisata. Avete appesantito di pensieri la mente, tutto il mese, ora scaricate la tensione, anche se le cose non sono ancora a posto.

Pesci

Cari Pesci, Luna in Gemelli potrebbe provocare una specie di vertigine: controllate pressione e cibo, concedetevi relax. Mercurio si avvicina a Scorpione, chiarite presto conti e divisioni, anche in famiglia, con i figli. Lavoro: passi l’insofferenza, ma non la stravaganza con i soldi.

