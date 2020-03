Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 23 marzo 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 23 marzo 2020:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, la Luna sta influenzando particolarmente il vostro cielo, guidando le vostre azioni ed emozioni. Emozioni che passano dalla più calda rabbia alla più fredda quiete. E’ iniziato in vostro momento dell’anno, buttatevi un po’ di più.

Toro

Cari Toro, la Luna si oppone nello Scorpione e non porta a un buon risultato, anzi. Forse qualche tensione tra voi e il partner, qualche sgradita sorpresa, qualche crisi da aggiustare e non basterà un cerotto. Cercate di far evadere sia la vostra mente che quella della persona che vi sta accanto.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna è “scorpionica” e vi porta invettiva, capacità di risolvere problemi pratici, concreti. Quando vi dimostrate capaci in qualcosa non c’è cosa più bella e soddisfacente, quindi godetevi la giornata all’insegna del buonumore.

Cancro

Cari amici del Cancro, c’è un certo pallore lunare a sbattere un po’ sul vostro viso che cerca gioia, cerca stabilità ed equilibrio, visto che li ha un po’ persi entrambi nell’ultimo periodo. Bisogna riprendere in mano i progetti e capire se si vuole portarli avanti così come impostati negli scorsi mesi.

Leone

Cari amici del Leone, in amore no sta andando proprio molto bene, anzi, i successi sono ancora lontani, come il vostro oggetto del desiderio. Va bene così, vi state fortificando e state crescendo nel realizzare che se volete qualcosa dovete lottare e impegnarvi al massimo.

Vergine

Cari Vergine, dopo aver sia sopportato che supportato alcune persone, ora avete iniziato ad osservare più da vicino certi comportamenti e avete capito che ci sono cose sulle quali non avete più voglia di passare sopra. Fatevi rispettare di più, soprattutto sul lavoro.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere è sensuale nel Toro, ma dovete fare molto attenzione alla Luna nel segno dello Scorpione. E’ lei a spingervi alla riflessione, a trovare il vostro tesoro, a indagare negli angoli più segreti del vostro animo. Ascoltate anche i sussurri tentatori di Plutone.

Scorpione

Cari Scorpione, dovete scavare sotto la Luna, arrivare a delle consapevolezze importanti, parlare con voi stessi, ritrovare alcuni desideri che avete nascosto come polvere sotto al tappeto. Smettete di farvi del male e iniziate a farvi del bene.

Sagittario

Cari amici del Sagittario, siete furbi, non c’è che dire. Sapete sempre uscire dalle situazioni intricate con eleganza, con classe, senza sporcarvi troppo. Ma questa non è una condizione eterna, quindi cercate di comportarvi meglio con il prossimo. Non pensate solo a voi stessi.

Capricorno

Cari Capricorno, vi sentite un po’ imprigionati in voi stessi, e vorreste tanto liberarvi, ma non è possibile. Questa sarà ancora una settimana di chiusura mentale e fisica per voi, utile però per intraprendere certe riflessioni. Partite da una domanda: siete felici?

Acquario

Amici dell’Acquario, capita, è un amore litigarello. Avete passato dei giorni di fuoco con il partner e ora che ne uscite siete pronti ad aprire altri fronti di discussione anche sul lavoro. Cercate di non esagerare, oppure questa rabbia e frustrazione vi porteranno ad avere delle ricadute fisiche.

Pesci

Cari amici dei Pesci, se c’è qualcuno che la Luna nel segno dello Scorpione fa belli, siete proprio voi. L’amore è bello, dolce o sensuale come lo avete sempre desiderato, mentre il lavoro vi dà soddisfazioni, vi arricchisce e vi fa portare a casa dal partner il vostro miglior sorriso.

