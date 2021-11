Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 22 novembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 22 novembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, il Sole sarà in Sagittario fino al solstizio del 21 dicembre: favoriti i contatti professionali e sentimentali, avrete solo Venere e qualche Luna contro, previsto successo. La settimana inizia però con Luna-Cancro, impegnativa per famiglia e figli, esige chiarimenti pure nel matrimonio e faccende giuridiche.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, ciò che è stato utile, ma non lo è più, va abbandonato. Liberi dall’opposizione del Sole che passa in Sagittario e vi darà nei prossimi giorni grande forza vitale. È quello di cui avete bisogno finché Marte resta in Scorpione (13 dicembre), Mercurio torna piacevole mercoledì.

Gemelli

Cari Gemelli, nuove sfide professionali da affrontare in settimana, che si conclude con una critica Luna ultimo quarto in Vergine, famiglia. Il vostro successo non sarà messo in discussione se farete di tutto per distinguervi dalla massa con una vita originale.

Cancro



Cari Cancro, morbido il passaggio da Scorpione a Sagittario, avvenuto nella notte, passa dal campo del divertimento a quello del lavoro, importante il Sole anche per la salute. Per fortuna Marte resta scorpionico, Mercurio va mercoledì in posizione ottima per discussioni professionali.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 22 novembre 2021), Sole in Sagittario è subito favorevole a speculazioni e imprese con il pubblico, mercoledì pure Mercurio raggiunge lo stesso punto del cielo e Luna sarà nel vostro segno: finalmente una luce fortunata!

Vergine

Cari Vergine, Sole-Sagittario fino al solstizio invernale transita nel campo familiare, quindi l’attenzione prima è per famiglia, figli, genitori. Qualcosa di importante nell’aria in tempi brevi, sabato Luna cala nel vostro segno.

Bilancia

Cari Bilancia, in arrivo altri miglioramenti, grazie al diretto stimolo del Sole in Sagittario ma ancora più importante il contatto con i 2 giganti in Acquario, Saturno e Giove. La fortuna sarà a volte sfacciata con voi, riuscirete a vincere nel lavoro, questioni scritte, ma oggi vi toccherà discutere con le persone vicine.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, ogni uscita del Sole lascia un po’ di stanchezza o nervosismo in casa e nel lavoro, ma un lieve calo è previsto forse mercoledì 24, oggi siete sostenuti da una bella Luna-Cancro. Spesso l’aspetto che si forma con Mercurio e Venere produce notevoli successi finanziari.

Sagittario

Cari Sagittario, il Sole ha preso possesso del vostro segno alle 3 e 34, la nuova stagione del compleanno parte con Luna romantica che darà subito slancio al vostro amore. Affrontate subito aspetti legali, lavori sospesi, collaborazioni da rinnovare.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, piccole donne crescono, grandi donne ringiovaniscono. Secondo Marte, voi donne di questo segno non avete nulla da invidiare a Lady Gaga, il vostro segreto è Plutone, pianeta che rinnova di continuo pure la fertilità dell’uomo Capricorno. Oggi siete nervosi, aggressivi, polemici…

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 22 novembre 2021), si ricomincia a ragionare. Marte resta ancora in aspetto ostile ma oggi intanto arriva il primo raggio di Sole in Sagittario, Saturno e Giove riprendono quel discorso lasciato a metà.

Pesci

Cari Pesci, è il momento della riflessione, bisogna capire cosa volete dare agli altri e cosa vi aspettate. Qualche momento di fatica fisica ci sarà questa settimana che inizia con Sole-Sagittario e si conclude con Luna ultimo quarto in Vergine, collaborazioni, associazioni. L’amore uscirà bene da questo marasma.