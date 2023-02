Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 20 febbraio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 20 febbraio 2023:

Ariete

Cari Ariete, la giornata di oggi – 20 febbraio – sarà inondata da vera passione che potrete riversare sulla persona amata. Qualcuno potrebbe anche ricevere un regalo inatteso.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la vostra mente sarà un po’ rivolta al passato. Magari vi tornano in mente le gesta di una persona che ha avuto un ruolo importante nella vostra vita.

Gemelli

Cari Gemelli, le stelle di oggi – lunedì 20 febbraio – esalteranno il vostro fascino e la vostra capacità di seduzione. Nel corso delle prossime ore avrete voglia di nuove avventure e di mettere da parte la routine.

Cancro



Cari Cancro, nel corso della giornata di oggi sarete animati dalla grande voglia di fare qualcosa di nuovo e di stupire gli altri. Dovrete accettare con gratitudine ciò che gli altri sapranno darvi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 20 febbraio 2023), non avete alcuna voglia di impegnarvi seriamente in questo momento della vostra vita. Meglio puntare su un’avventura o un flirt.

Vergine

Cari Vergine, nel corso della giornata di oggi dispenserete bellezza e passione. Non cadete nella tentazione di coccolarvi troppo con leccornie o zuccheri.

Bilancia

Cari Bilancia, è tempo di dedicarvi a nuovi progetti sia dal punto di vista sociale sia personale. Dovrete scartare dalla vostra vita tutto quello che è nocivo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avrete il forte desiderio di condividere bei momenti con le persone importanti della vostra vita, che siano amici o genitori.

Sagittario

Cari Sagittario, è il momento giusto per esprimere agli altri i vostri sentimenti e le vostre sensazioni. Magari un imprevisto potrebbe aiutarvi ad uscire dalla routine quotidiana.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, magari c’è una persona che è fortemente attratta da voi e non ha il coraggio di dichiararlo. Evitate di cadere nelle mani di persone disoneste che proveranno ad approfittare della vostra bontà.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 20 febbraio 2023), nel corso di questa giornata di febbraio riceverete dei bei attestati di stima da parte delle persone che vi circondano. Avete voglia di ricevere maggiore attenzione da parte degli altri.

Pesci

Cari Pesci, se avete un partner molto attivo sarete contenti di ricevere le sue attenzione e di condividere con lui dei bei momenti.