Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 20 dicembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 20 dicembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, questa fine di anno vi vede assoluti protagonisti, per cui il consiglio delle stelle non può che essere quello di continuare così. Ultimamente però siete troppo distratti e non riuscite a trovare calma e serenità. Non trascurate la cura del corpo e l’esercizio fisico.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, avete un morale alle stelle in questo inizio di settimana. Approfittatene per portare avanti i vostri impegni e progetti, ma anche le vostre rivendicazioni e diritti. Tra tanti impegni, non dimenticate di fare un po’ di attività fisica, anche perché poi arriverà Natale con i suoi pranzi e cene infiniti!

Gemelli

Cari Gemelli, ci sono ottime notizie per voi, d’altronde l’anno che sta per iniziare vi vedrà assoluti protagonisti. Cosa vi manca nella vita per essere davvero felici? Forse avreste bisogno di maggiore serenità e lungimiranza. Anche una dieta equilibrata non guasterebbe, concedetevi pochi sfizi in questo periodo di feste.

Cancro



Cari Cancro, c’è tanta sfiducia intorno a voi, forse anche per causa vostra e delle vostre contraddizioni. Così anche le persone più care e sincere rischiano di allontanarsi per sempre. Cercate quindi di non urtare troppo la sensibilità altrui. Approfittate di queste feste per staccare la spina.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 20 dicembre 2021), nuovi contatti vi permetteranno di aprirvi nuove strade ed opportunità da mettere a frutto in vista del nuovo anno. Se avete da affrontare dei compiti impegnativi, potete farlo a testa alta.

Vergine

Cari Vergine, la vostra precisione e testardaggine non va in vacanza nemmeno a Natale. Dovreste però concedervi anche un po’ di relax e di tempo libero per stare in compagnia dei vostri cari. Fate in modo però che non siano troppo logorroici!

Bilancia

Cari Bilancia, è un giorno speciale per il vostro segno. L’umore è al top, anche per ché avrete una leggerezza fuori dal comune che vi permetterà di togliervi grandi soddisfazioni. Sarete parecchio popolari e ben voluti da tutti, perché il vostro entusiasmo sarà contagioso. Ritrovate la calma e ritagliatevi un momento per voi stessi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, da qui ai prossimi giorni sarete chiamati a prendere decisioni radicali. Dopo tanta riflessione, è il momento di cambiare per sempre la vostra vita. Cancellate emozioni negative che vi impediscono di riflettere e crescere.

Sagittario

Cari Sagittario, dopo tanti sforzi, oggi siete di buon umore, perché sentite di aver fatto il vostro. Prendetevi qualche giorno di pausa, d’altronde il Natale è alle porte. Siete contenti di voi stessi e di quanto state realizzando. Trascorrete questi giorni di festa con i vostri cari e godendovi un po’ di meritato riposo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il mondo è finalmente dalla vostra parte. Potete togliervi tante soddisfazioni. Avrete un fascino difficilmente trascurabile, per cui se c’è qualcuno che vi piace, potete conquistarlo facilmente. Chi è single può uscire dalla propria tana. Incontri interessanti in vista.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 20 dicembre 2021), sarete i protagonisti di questa giornata. Datevi da fare sin dal mattino. Sul lavoro i vostri collaboratori saranno ben lieti di darvi una mano. Evitate discussioni e siate fiduciosi perché le stelle saranno dalla vostra parte.

Pesci

Cari Pesci, a volte pensate che avere ragione sia la cosa che conti di più. Non è così, andate dritti per la vostra strada anche se gli altri non sono d’accordo. Meglio rompersi la testa con le proprie mani. Riposate, altrimenti rischiate che le energie positive svaniscano troppo presto, d’altronde pretendete sempre il massimo da voi stessi e da chi vi circonda.