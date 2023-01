Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 2 gennaio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 2 gennaio 2023:

Ariete

Cari Ariete, cercate di essere più aperti e disponibili al dialogo, la riservatezza non sempre paga. Cercate di cogliere al volo le opportunità che vi si presenteranno dinnanzi, smussando i vostri difetti. In particolare se avete responsabilità da portare avanti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, è il momento di passare dalla teoria alla pratica. Basta fantasticare, ma mettere in atto i vostri piani e progetti per il futuro. Se vi sentite al fondo di un burrone, ammettete i vostri limiti e cercate di risalire la china. Supererete così le difficoltà.

Gemelli

Cari Gemelli, vi sentite apprezzati e valorizzati come non mai. Sentite l’amore e l’affetto di chi vi circonda, e questo è fondamentale per andare avanti e prendere decisioni importanti. Per trovare i veri sentimenti non occorre andare lontano, ce li avete in casa.

Cancro



Cari Cancro, avete bisogno di ascoltare maggiormente chi vi circonda prima di agire, soprattutto se dovete prendere decisioni delicate. In serata, ritornando a casa, potreste ricevere una bella sorpresa. Fatevi trovare pronti e non cercate di scoprire prima di cosa si tratta, altrimenti che gusto c’è?

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 2 gennaio 2023), avete tanti obiettivi da realizzare in questo nuovo anno, ma alcuni i state tralasciando. Cercate di darvi delle priorità e capire da che parte state andando. Abbiate pazienza e vedrete che prima o poi i risultati arrivano.

Vergine

Cari Vergine, date il massimo sul lavoro, ma non vi sentite apprezzati a sufficienza. Come se i vostri superiori non se ne rendessero conto. Cercate di rimanere concentrati e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Una persona speciale potrebbe sorprendervi.

Bilancia

Cari Bilancia, vi sentite a disagio perché avete tanti obiettivi e impegni da portare a termine. Vorreste rilassarvi e riposare, cercando di avere una vita meno impegnata, ma non è facile. In amore sapete bene ciò che volete e cosa provate per una persona, ma il vostro messaggio potrebbe essere frainteso.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete troppo chiusi in voi stessi e non andate oltre la vostra ombra. In realtà un periodo di pausa, nel quale riflettere su voi stessi e su dove state andando non vi farà certo male. Cercate però di ritornare al più presto con i piedi per terra.

Sagittario

Cari Sagittario, in questo periodo vi sentite un po’ arrabbiati come se tutto il mondo fosse contro di voi. Avete subito una forte pressione e quindi i motivi per lamentarvi non vi mancano. Cercate di andare avanti e pensare positivo. Tutto si risolve il prima possibile.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, avete tanti impegni da portare a termine, è arrivato il momento di rimboccarsi le maniche. Cercate di mettere in pratica quello che avete in testa e non tiratevi indietro. Avete degli obiettivi ben chiari, fate chiarezza nella vostra vita se volete davvero realizzarli.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 2 gennaio 2023), la riservatezza è la vostra cifra, ma l’ottimismo non vi manca. In questi giorni di festa vi siete parecchio divertiti. Adesso portate a termine gli obiettivi che vi siete dati, è il momento di rimboccarsi le maniche.

Pesci

Cari Pesci, siete concreti e pragmatici come non mai, questo è senz’altro un punto di forza che prima o poi verrà premiato. D’altronde molti si perdono in chiacchiere, mentre voi preferite andare al sodo. Avete risolto molti problemi sul lavoro e ora siete sereni, godetevi un po’ di relax.