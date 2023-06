Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 19 giugno 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 19 giugno 2023:

Ariete

Cari Ariete, anche se il Sole è nei Gemelli, Venere continua a mettervi i bastoni fra le ruote, soprattutto se avete il cuore libero. Chi è single farà infatti incontri piccanti, ma tutt’altro che romantici.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la stella del cuore vi esorta a mettere in secondo piano la vostra vita sentimentale. Nonostante ciò, la vostra passione continua ad ardere in modo chiaro.

Gemelli

Cari Gemelli, oggi migliora la situazione emotiva, la famiglia e l’amore. Siete più aperti al nuovo e propensi a stringere amicizie. Se siete in cerca della vostra dolce metà, potreste fare un incontro speciale.

Cancro



Cari Cancro, per voi questo lunedì è complesso per quanto riguarda il quadro amoroso. Siete propensi a cercare situazioni trasgressive con cui realizzare i vostri più reconditi desideri erotici. Tuttavia queste vostre fantasie potrebbero non essere condivise da qualcuno.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 19 giugno 2023), avete una forma fisica invidiabile, però occhio a non approfittarne troppo: la Luna nuova potrebbe darvi qualche noia non preventivata.

Vergine

Cari Vergine, alcune stelle non vi sono favorevoli: Il risultato è che avete meno energie del solito e meno voglia di scendere a compromessi con chiunque. Attenzione alle polemiche tra le mura domestiche.

Bilancia

Cari Bilancia, questa seconda decade di giugno segna per voi una consistente ripresa fisica. Tuttavia, dovete stare attenti, perché Marte non vi supporta per bene. Oggi approfittatene per programmare un viaggio estivo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, questo lunedì Mercurio continua ad invitarvi a darvi da fare con gli affari, a procurarvi contatti e scambi con luoghi lontani, anche all’estero. Se lavorate in proprio, il momento è perfetto per ampliare il vostro business.

Sagittario

Cari Sagittario, Marte, pianeta che ultimamente è rimasto molto vicino a Nettuno, tinge la vostra vita amorosa di colori molto accesi. C’è forse una passione segreta nella vostra vita?

Capricorno

Cari amici del Capricorno, se la situazione in cui vi trovate non vi soddisfa più, approfittate degli influssi positivi di Mercurio e Plutone, che vi offrono delle opportunità molto interessanti per cambiare strada. Occhio però a non indugiare: “carpe diem”!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 19 giugno 2023), la Luna Nuova – giunta ieri al suo apice – vi invita a guardare più lontano, verso orizzonti sconosciuti e al contempo allettanti. Fatevi coraggio!

Pesci

Cari Pesci, il Novilunio di ieri inizia ad essere di supporto alle vostre finanze: non vi mancherà di certo qualche spicciolo per togliervi uno sfizio in più. Non guastano mai.