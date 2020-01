Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 13 gennaio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 13 gennaio 2020:

Ariete

Cari Ariete, siete più disorganizzati che irascibili in questa fase della vostra vita. Questo per quanto riguarda il lavoro, dove dovreste cercare di affidarvi di più ai vostri collaboratori più stretti e fare loro un’iniezione di fiducia. Vedrete che le cose inizieranno a funzionare in tutt’altro modo, sgombrandovi la mente da pensieri inutilmente fastidiosi.

Toro

Cari amici del Toro, dovete fare un bel programma dei vostri prossimi successi professionali. Perché sono tutti lì, all’orizzonte, in attesa che voi ve li andiate a prendere. Le vostre stelle sono positive fino al 16 gennaio, quindi sfruttate questi tre giorni per conseguire obiettivi prioritari.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko quest’oggi è meglio che non affrontiate argomenti caldi, né con gli amici né in famiglia. Non è la giornata adatta e potrebbero scoppiare veri e propri putiferi sotto il vostro tetto. Prendetevi piuttosto del tempo per studiare una strategia e risolvere le controversie senza provocare una battaglia.

Cancro

Cari Cancro, prosegue la fase agitata della vostra esistenza. State però pian piano per uscirne, anche se alcuni strascichi di certe situazioni potranno farvi compagnia ancora per qualche settimana. Capricorno, per di più, non vi porta benefici con i suoi influssi. Ne uscirete presto.

Leone

Cari Leone, siete messi alla prova a livello professionale e quella che sarà senza dubbio una riuscita vi sta però costando tantissima fatica. Non mancano, in questo periodo impegnato, anche qualche bega familiare o con il partner. Cercate di essere sinceri e, perché no, più sensuali e romantici.

Vergine

Cari amici della Vergine, non è un periodo particolarmente florido per quanto riguarda la vostra economia. Qualche esperto la definirebbe recessione, ma di certo c’è modo di porvi rimedio. Iniziando a tagliare qualche spesa in più, non totalmente necessaria, di cui potete almeno privarvi per un po’ di tempo.

Bilancia

Cari Bilancia, è una fase di cambiamento astrale, in cui i pianeti si risistemano e riadattano a nuovi allineamenti. Gli effetti su di voi? Voglia di eliminare i vestiti ormai stretti, le abitudini malsane e qualche persona decisamente tossica per il vostro animo. Venere, peraltro, ha in serbo ottimi affari.

Scorpione

Cari Scorpione, siete piuttosto agitati, ma non è un’agitazione solo negativa: sono stati giorni intensi, con tante cose successe, nuove, strane o normali, ma che comunque in qualche modo vi hanno messo alla prova. Sul lavoro arrivano le novità e vi spiazzano. L’amore è in fase pre-esplosiva.

Sagittario

Cari Sagittario, siete sempre in movimento, avete transitato dal 2019 al 2020 di corsa e ora state continuando a correre. È il caso di fermarsi, prendersi una pausa? L’oroscopo di Branko suggerisce di no, visto che la fortuna continua a guardare nella vostra direzione e a guidarvi nei luoghi giusti, redditizi.

Capricorno

Cari Capricorno, si sta per chiudere un anno astrologico davvero importante per voi, con tanti successi personali raggiunti di cui continuate ad andare orgogliosi. Adesso, però, siete chiamati a progredire a livello caratteriale, cercando di svecchiare alcuni vostri atteggiamenti e renderli più “moderni”.

Acquario

Cari Acquario, vi siete resi conto di non aver sfruttato a pieno alcune opportunità amorose e ora vi mangiate le mani. Di certo avete capito la lezione e non ripeterete questi stessi errori in futuro. Non eravate pronti ad accogliere certe novità? Non importa, non fatevi troppe domande ma muovetevi per andarvi a prendere quello che resta.

Pesci

Cari Pesci, secondo Branko siete a un passo dal vostro sogno d’amore. Eravate alla ricerca di qualcosa di speciale, motivo per cui avete atteso così tanto, quindi ora non dovete far altro che vivere una passione bollente. Luna è opposta, invece, nel cielo professionale. Prendete l’ombrello per andare in ufficio, che non si sa mai.

