Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 9 febbraio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 9 febbraio 2023:

Ariete

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore cercate di risparmiare un po’… Smettete di pensare costantemente che la persona accanto a voi non sia quella che vorreste. Siate consapevoli che le cose stanno così ed è meglio che cerchiate intorno a voi virtù e non difetti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, state molto attenti con i documenti che vi danno da firmare. Leggete tutto bene. Siate molto chiari. Non esitate a festeggiare con le persone che amate i successi economici e professionali che avete ottenuto.

Gemelli

Cari Gemelli, nel corso delle prossime ore incontrerete una persona che in passato ha esercitato su di voi una potente attrazione fisica. La loro presenza e attenzione possono destabilizzarvi. Non aspettate che siano gli altri a dirvi le cose e andate alla ricerca delle informazioni di cui avete bisogno.

Cancro



Cari Cancro, i cambiamenti che avete apportato di recente alla vostra immagine esterna denotano una certa instabilità o una sorta di crisi. Questo non è necessariamente negativo, continuate così se l’evoluzione è positiva. Basta farsi usare dagli altri…

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 9 febbraio 2023), si prospetta una giornata proficua dal punto di vista lavorativo. Se sarete coinvolti in qualche trattativa per portare a buon fine un affare, sappiate che avrete la complicità di buone stelle. Cercate di chiudere l’affare entro l’11 del mese, perché dopo Mercurio diventerà opposto.

Vergine

Cari Vergine, nelle prossime ore sarete presi totalmente dal vostro lavoro, da alcuni affari importanti che da giorni state curando con attenzione e determinazione. Anche se la Luna vi saluterà per traslocare nel segno della Bilancia, non vi mancheranno lucidità, grinta ed energia.

Bilancia

Cari Bilancia, sarebbe il caso di fermarsi per analizzare con attenzione la vostra situazione nel lavoro. Mercurio ancora in dissonanza fino all’11 del mese potrebbe causarvi qualche intoppo, un grattacapo. Giove in opposizione non aiuta di certo. Se vi troverete nel bel mezzo di una situazione intricata, chiedete l’aiuto di un esperto.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, si preannuncia un giorno importante, perché finirà un ciclo della vostra vita che si è rivelato particolarmente duro. Fra un mese il severo Saturno lascerà la posizione contraria per trasferirsi in un bel punto del cielo…

Sagittario

Cari Sagittario, non potete aspettarvi la perfezione dalle persone che vi circondano. Valutate in dettaglio le vostre richieste. Salute: una parte fondamentale per risolvere i problemi della vita risiede nel modo in cui li guardiamo.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, soffrirete di alcuni conflitti interni a causa del fatto di non sapere quale decisione prendere riguardo alla vostra economia. Riflettete con calma. Amore: è giunto il momento di lasciare il passato dove appartiene. Organizzate una gita con gli amici, vedrete come vi piacerà.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 9 febbraio 2023), sorgeranno cambiamenti drastici, che non avete pianificato. Cercate di riadattare la vostra vita a nuove situazioni, non disperate. Amore: una grande carica erotica dominerà la vostra relazione. C’è molta chimica tra voi e trovate difficile contenerla.

Pesci

Cari Pesci, la giornata è lunga e complicata. Dovrete fare un grande sforzo se volete finire quel compito che avete in sospeso. Amore: se questa persona che avete incontrato non vi convince, state lontano. Non tutti i personaggi sono compatibili, troverete la vostra dolce metà.