Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 9 dicembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 9 dicembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, non vi è mai piaciuto cedere il campo, ma vedrete come questa mossa vi farà guadagnare tempo prezioso. Preparatevi a usarlo a vostro vantaggio entro il 23 dicembre.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, cercate di non parlare troppo… Le labbra sciolte fanno di più che affondare navi. Potrebbero silurare un’intera armata di prospettive. Fate voto di silenzio o almeno provateci.

Gemelli

Cari Gemelli, sarà difficile credere che qualcuno sia ancora aperto alla negoziazione dopo tutto l’ostruzionismo fatto e mostrato, ma accettalo. Finalmente farete dei progressi.

Cancro



Cari Cancro, per settimane siete stati tenuti all’oscuro, ma ora vengono alla luce informazioni che presto vi faranno sorridere. È l’inizio di una tendenza al rialzo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 9 dicembre 2021), avete spinto le cose al limite e avete “vinto”! Il vostro brillante successo è tutta la giustificazione di cui avete bisogno per fissare i critici.

Vergine

Cari Vergine, cercate di non essere troppo puntigliosi anche se oggi potrebbe essere necessario. Guardatevi bene intorno e sistemate ciò che va sistemato. Con calma…

Bilancia

Cari Bilancia, molte cose sono state dette nella foga del momento… Forse troppe… Siate indulgenti e andate a verificare se l’altra parte sta bene dopo la valanga di parole ricevute…

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, farete una concessione dell’ultimo minuto. È contro la vostra natura rinunciare a qualcosa per niente, ma alla fine serete meglio serviti.

Sagittario

Cari Sagittario, nelle prossime ore sarebbe facile far saltare le cose, ma in coscienza non si può. Non ora. Siate coraggiosi e scusatevi per un comportamento tutt’altro che eccezionale.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la matematica diventerà più confusa prima che diventi più chiara, ma continuate a fare le somme. State cercando un caloroso ritorno che potrebbe esserci dopo il 23 dicembre.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 9 dicembre 2021), non potete agire nel vuoto. Avete bisogno della cooperazione e del supporto degli altri. Cercate dove i loro mezzi combaciano con i vostri fini.

Pesci

Cari Pesci, siete stati portati in aiuto e ora quel tempo è passato. Se avete intenzione di continuare, dovete rinegoziare i termini. Altrimenti andate avanti.