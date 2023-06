Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 8 giugno 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 8 giugno 2023:

Ariete

Cari Ariete, questo giovedì è una giornata ricca d’azione: la vostra determinazione risolverà una situazione dominata dall’incertezza. Cercate di mantenere il controllo su tutti gli aspetti pratici della faccenda.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, per voi si prospetta un giovedì piuttosto indaffarato, in cui sarete impegnati nel soddisfare le tante richieste che vi verranno fatte. Dimostrate la vostra generosità a chi volete bene, ma non dimenticatevi di voi stessi.

Gemelli

Cari Gemelli, la rabbia repressa e la confusione mentale vi hanno tirato dei brutti scherzi nel passato, facendovi apparire incomprensibili agli occhi degli altri. Per fortuna oggi queste difficoltà sono solo un ricordo.

Cancro



Cari Cancro, per voi è difficile risparmiare quanto vorreste davvero. Approfittate del favore delle stelle, che supportano la sfera economica e cercate di mettere da parte qualche soldo in più.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 8 giugno 2023), le faccende domestiche e lavorative richiedono ancora la vostra attenzione, che però è già rivolta verso le attività piacevoli del fine settimana. Se potete, liberatevi di alcuni obblighi e rimandateli a domani.

Vergine

Cari Vergine, gli astri vi invitano a non spendere il vostro tempo in frivolezze e a dare maggiore rilievo a ciò che conta. In ogni caso, avete tutto il tempo che vi serve per decidere quale dovrebbe essere la vostra prossima mossa.

Bilancia

Cari Bilancia, vi sentite ancora turbati o emozionati da un evento che vi ha colpito in positivo. Forse la vostra barca sta per prendere una nuova ed eccitante direzione: approfittatene per navigare l’ignoto e invitare qualcuno a bordo!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, l’irrequietezza la fa da padrona: avete deciso di agire con razionalità in un affare che richiederebbe più il cuore. Le stelle vi esortano a tagliare di netto col passato, in questo modo i problemi che da tempo vi trascinate dietro spariranno.

Sagittario

Cari Sagittario, forse dovete assumervi maggiori responsabilità sul lavoro. Non cercate la provocazione: affrontate gli altri al momento giusto, quando potete esprimere con calma la vostra opinione.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, grazie al supporto delle stelle di oggi, avete la strada spianata per ottenere un gran numero di successi sotto qualsiasi aspetto della vostra vita. Non lasciatevi intimidire dagli attacchi della concorrenza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 8 giugno 2023), oggi cercate di mettere da parte il vostro orgoglio e ammettete con sincerità quando qualcun altro ha ragione. Date il massimo sul lavoro ed evitate l’autocompiacimento.

Pesci

Cari Pesci, godete appieno degli influssi astrali positivi della giornata e approfittatene superare eventuali ostacoli, i quali potrebbero presentarsi sia a livello lavorativo che sentimentale.