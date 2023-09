Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 7 settembre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 7 settembre 2023:

Ariete

Cari Ariete, la vostra voglia di avventura è al top in questo momento. Avete una grande voglia di viaggiare e di esplorare nuovi orizzonti anche per ritrovare nuovi stimoli.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, negli ultimi tempi è subentrata una certa fase di scoramento nella vostra vita, forse anche perchè gli sforzi che avete compiuto non sono stati ripagati a dovere. La fortuna è un po’ altalenante, servirà un po’ di saggezza e prudenza.

Gemelli

Cari Gemelli, la vostra creatività e la saggezza vi consentiranno di superare alcune situazioni complesse in cui potreste trovarvi. Le stelle vi consigliano di gestire bene le vostre finanze.

Cancro

Cari Cancro, dal punto di vista sociale siete particolarmente brillanti in questa fase anche se a livello di carriera e a livello economico c’è ancora qualcosa che non sta funzionando.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 7 settembre 2023), la fortuna non è al top in questo momento anche se le relazioni con gli altri sono in netta crescita. Anche l’amore sembra essere sulla buona strada dopo una fase di grigiore assoluto. Il vento sta cambiando.

Vergine

Cari Vergine, state vivendo una fase altalenante soprattutto per quanto riguarda le energie. In amore ci saranno delle sfide interessanti da affrontare, anche se questo non vi scoraggerà affatto, anzi sarà motivo di stimolo.

Bilancia

Cari Bilancia, la vostra compatibilità con gli altri è al top in questo momento. Grazie ad un quadro astrale che premia la comunicazione, sarà più facile per voi riuscire ad entrare in empatia con colleghi o superiori.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la vostra leadership è fuori discussione, ma soprattutto negli ultimi tempi avete riscontrato una certa ritrosia da parte di colleghi o amici. Forse le vostre abilità comunicative non sono al top in questo momento. Portate pazienza.

Sagittario

Cari Sagittario, state vivendo una fase un po’ altalenante. State vivendo giorni emozionanti che si alternano ad altri giorni piuttosto noiosi e vuoti. Cercate di gestire e monitorare le vostre finanze con grande attenzione.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, dal punto di vista finanziario tutto sta procedendo bene. L’amore per voi è come una roulette russa, piena di incognite e di fasi alterne. In questo momento le cose non stanno andando per il verso giusto, anche per via di alcune banali incomprensioni.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 7 settembre 2023), dovreste usare la vostra bella energia per cercare di raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. A volte serve pazienza per raggiungere la meta desiderata.

Pesci

Cari Pesci, la vostra compatibilità con gli altri sembra essere al top in questo momento. Dal punto di vista lavorativo non siete secondi a nessuno e avrete adesso tutte le armi per dimostrarlo.