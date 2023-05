Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 4 maggio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 4 maggio 2023:

Ariete

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore potreste diventare il bersaglio delle frustrazioni di qualcuno. State alla larga da persone così irritabili. Potrebbe essere necessario un ripensamento su un investimento…

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, difficilmente avrete dei momenti di relax sul lavoro. Non trascurare la salute. Coloro che sono costretti a stare lontano dalla famiglia possono sperimentare attacchi di nostalgia.

Gemelli

Cari Gemelli, possibili sviluppi positivi per quanto riguarda gli investimenti. Troverete la vostra performance sul fronte accademico in ripresa.

Cancro



Cari Cancro, molti di voi riusciranno a dimostrare il proprio valore al lavoro accettando una sfida. Questo è un giorno eccellente per chi compra e vende.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 4 maggio 2023), visitare una relazione malata sarà più per dovere che per qualsiasi sincera preoccupazione. Qualcuno potrebbe aver bisogno del vostro aiuto a casa.

Vergine

Cari Vergine, la fortuna è dalla vostra parte, in particolare se vi state preparando per un esame o una competizione. Una serata fuori con un partner si rivelerà piuttosto romantica.

Bilancia

Cari Bilancia, è probabile che un anziano metta una buona parola per voi. Guidare un giovane vi darà un immenso senso di appagamento.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, prendete precauzioni. Dovete tutelare di più la vostra salute. I problemi finanziari che avete dovuto affrontare fino ad ora presto scompariranno.

Sagittario

Cari Sagittario, viaggiare verso ovest si rivelerà fortunato per voi. Migliori opportunità si presentano mentre continuate a ottenere buoni risultati sul fronte accademico.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, potreste prendere seriamente in considerazione l’idea di dedicarvi al vostro corpo e alla vostra salute. Il denaro tramite un’eredità o un regalo è probabile per alcuni.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 4 maggio 2023), nel corso delle prossime ore sarete determinanti nel portare due fazioni in guerra al tavolo dei negoziati. Se state programmando un breve viaggio, la giornata si rivelerà propizia.

Pesci

Cari Pesci, è probabile che le questioni legali che riguardano la proprietà vengano risolte a vostro favore. È probabile che l’amore venga riscoperto dopo una fase turbolenta di una relazione.