Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 26 marzo 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 26 marzo 2020:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, avete ritrovato serenità e fiducia in voi stessi grazie ad un quadro astrale positivo con Marte e Saturno favorevoli. Cercate di essere più autonomi delle decisioni da prendere, senza aspettare sempre un’approvazione esterna. In amore ottima chiusura della settimana, anche dal punto di vista della passione.

Toro

Cari Toro, dovete aprirvi maggiormente al dialogo con gli altri, perché come si suol dire non si finisce mai di imparare. Venere e Giove vi proteggono in amore, soprattutto se siete single e in cerca dell’anima gemella. La quarantena invece non aiuta le coppie in crisi. Specie sul lavoro prendete in mano situazioni di crisi prima che sia troppo tardi.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di Branko di oggi vi invita a prendere dei rischi maggiori ed essere più coraggiosi, d’altronde avete la Luna nel segno. Vorreste maggiori novità e che le cose finalmente cambino, ma non è facile. In amore dopo un periodo opaco torna il sereno. Se ci sono problemi in famiglia, affrontateli tutti insieme.

Cancro

Cari amici del Cancro, la Luna in congiunzione a Venere e Urano vi rende attraenti e seducenti come non mai. Potrebbero esserci così ottime risposte specie in amore, visto che Marte non è più in opposizione. Il Sole crea qualche fastidio a chi di questi tempi è costretto a lavorare da casa. Se qualcosa non vi soddisfa più, è il momento di dire basta.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi dovete seguire maggiormente il vostro istinto. Seguite le vostre sensazioni e vedrete che non sbaglierete. In amore sta per arrivare Marte che infiammerà soprattutto le storie nate da poco. Sul fronte lavorativo riuscite a gestire bene lo smart working e lo stress che ne deriva.

Vergine

Cari Vergine, soprattutto nella prima parte di questa giornata avrete grandi energie per portare avanti con entusiasmo i vostri progetti. Cercate allora di darvi da fare seriamente perché questa può essere una giornata molto importante. Attenti però perché nel pomeriggio la Luna potrebbe rendervi insofferenti ai troppi impegni.

Bilancia

Cari Bilancia, ci sono difficili equilibri da raggiungere e mantenere. Sapete che non è facile, anche perché una Luna non favorevole potrebbe influenzare il vostro buonumore. Nel pomeriggio ritroverete equilibrio e serenità. Preparatevi a vivere giorni speciali in amore grazie alla protezione di Venere.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi sarete chiamati a prendere importanti decisioni, e ciò potrebbe influenzare in un senso o nell’altro la vostra giornata. Cercate di mantenere la calma. Attenzione in particolare alla Luna che potrebbe farvi prendere delle decisioni affrettate. Andate invece con i piedi di piombo e cercate di rilassarvi.

Sagittario

Cari amici del Sagittario, il periodo che stiamo vivendo a causa del Coronavirus non è facile per nessuno. A risentirne sono in particolare le relazioni, ma voi non abbattetevi, perché le stelle sono dalla vostra parte. La giornata di oggi, 26 marzo, potrebbe riportare serenità in amore, specie per le coppie che l’avevano perduta.

Capricorno

Cari Capricorno, dimostrate una forza e una voglia di fare davvero fuori dal comune. Eppure i dubbi potrebbero non mancare nella giornata di oggi, tanto che potreste avere un ripensamento importante. Pensate sia il momento di rimettere in discussione qualcosa di importante? Rifletteteci bene.

Acquario

Amici dell’Acquario, secondo l’oroscopo di Branko siete uno dei segni più fortunati della giornata, perché potete godere di un quadro astrale davvero notevole e da fare invidia, con Saturno e Urano che vi proteggono e vi danno la forza di attuare cambiamenti importanti nella vostra vita.

Pesci

Cari amici dei Pesci, potreste avere notizie importanti relative a degli immobili. Se siete coinvolti in delle trattative, potreste ricevere in questa giornata delle risposte importanti. Sul lavoro in arrivo ottime opportunità per la vostra carriera: coglietele al volo con entusiasmo.

