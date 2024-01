Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 25 gennaio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 25 gennaio 2024:

Ariete

Cari Ariete, la Luna vi aiuterà a mettere in primo piano l’aspetto sentimentale della vostra vita. Ci sarà modo di fare o di ricevere una bella sorpresa da gustarvi insieme al partner. Si potrà ripartire con un nuovo slancio.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la luna in opposizione potrebbe causare qualche attrito in amore. Cercate di moderare le parole e di non usare toni che potrebbero indispettire il vostro partner. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe nascere qualche malinteso con un collega.

Gemelli

Cari Gemelli, l’amore torna finalmente in auge anche perchè non ci saranno più quelle opposizioni che per lungo tempo vi hanno causato attriti e contrasti con la vostra dolce metà.

Cancro

Cari Cancro, dovrete essere piuttosto cauti soprattutto se ci sono in ballo questioni legate ai soldi. Non è il momento di azzardare o di prendersi dei rischi esagerati.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, 25 gennaio 2024, il transito della Luna nel corso delle prossime ore potrebbe regalarvi delle belle emozioni su più fronti. Fate il pieno di energia in questi giorni, anche perchè nei prossimi avrete molto da fare.

Vergine

Cari Vergine, dopo un periodo un po’ complicato state iniziando a vedere la luce in fondo al tunnel. Tante situazioni che ultimamente si erano guastate, adesso finalmente potranno ritrovare una certa stabilità.

Bilancia

Cari Bilancia, la giornata di oggi, 25 gennaio 2024, sarà propizia per recuperare un rapporto che ultimamente ha avuto molti alti e bassi. Se di recente è nata una disputa o un malinteso con il partner, adesso è il momento giusto per ritrovare energia e voglia di riconciliarsi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, non è la giornata giusta per imbattervi in discussioni o polemiche. Meglio stare un po’ per conto vostro e curare i vostri interessi stando un po’ in disparte.

Sagittario

Cari Sagittario, la giornata di oggi, 25 gennaio, sarà molto promettente. La Luna in Leone vi garantirà delle belle notizie o delle sorprese molto allettanti. E’ questo il momento giusto per tentare la fortuna al gioco o per azzardare qualche investimento.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, nel corso delle prossime ore potrebbero prospettarsi delle nuove situazioni nel lavoro che stimoleranno le vostre ambizioni.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 25 gennaio 2024), la Luna in opposizione non farà altro che amplificare la vostra stanchezza e questa fase di appannamento che dura già da qualche giorno. Sarete piuttosto insofferenti e intolleranti nei confronti di tutte quelle persone che la pensano diversamente.

Pesci

Cari Pesci, dal punto di vista lavorativo potrebbero arrivare delle soluzioni molto promettenti per il vostro futuro. Tirate fuori quei progetti che avete tenuto in cantiere per molto tempo…