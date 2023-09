Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 21 settembre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 21 settembre 2023:

Ariete

Cari Ariete, state finendo la benzina, vi servirebbe un po’ di riposo per recuperare energie e tornare in pista alla grande! Non preoccupatevi perché momenti simili capitano a tutti, l’importante è reagire.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il vostro equilibrio interiore sembra un po’ traballante ultimamente, cercate di capire cosa vi turba. Ora potreste dover riservare alla carriera più energie di quanto pensavate.

Gemelli

Cari Gemelli, state vivendo un periodo di alti e bassi con protagonista la fortuna, in amore le cose vanno benissimo ma sul lavoro ci sono difficoltà che vi fanno innervosire.



Cancro

Cari Cancro, siete pieni di energia e carica in questa fase di vita, approfittatene per lavorare a ciò che più vi piace e inseguire i vostri obiettivi. In amore invece le cose si sono fatte un po’ complicate… Tenete duro.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 21 settembre 2023), ascoltate la vostra voce interiore e potreste rimanere sorpresi dai risultati. Fatevi trascinare dal vostro spirito avventuroso.

Vergine

Cari Vergine, state mettendo tante energie sul lavoro con una dedizione ammirevole, cercate però di bilanciare meglio le forze. Le finanze lasciano a desiderare e bisognerebbe trovare il modo di migliorarle.

Bilancia

Cari Bilancia, avete voglia di avventura e di libertà ma non ci sono grandi risorse economiche a disposizione, in più anche l’amore è altalenante e vi dà qualche grattacapo nonostante siate pieni di energia.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete affascinanti e attirate gli altri come una calamita, questo grazie alle eccellenti capacità di rapportarvi alle persone e a un’energia invidiabile.

Sagittario

Cari Sagittario, siete molto compatibili con gli altri in questa giornata di settembre ma proprio per questo dovete stare attenti ai soldi… Non vorrete spendere un capitale solo per festeggiare o fare colpo su qualcuno?

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, siete un po’ nervosi perché vi sembra di essere sulla strada giusta ma non vedete grandi miglioramenti dal punto di vista economico. Tenete duro!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 21 settembre 2023), state giocando bene le vostre carte, in maniera interessante e senza precludervi alcuna possibilità seppur abbiate le idee chiare su dove andare a parare.

Pesci

Cari Pesci, state navigando a vista in questo periodo ma avete ampi margini di miglioramento sotto tutti gli aspetti, compreso l’amore che ora vi sembra complicato.