Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 20 febbraio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 20 febbraio 2020:

Ariete

Cari Ariete, l’oroscopo di oggi di Branko vi suggerisce di valutare bene gli elementi astrali a vostro favore, a partire da Toro, Vergine e Capricorno che influiscono positivamente sulla vostra sfera emotiva. Date importanza alle cose che contano davvero, rinunciate alle futilità. La Luna è ostile, fate un piccolo sforzo.

Toro

Cari Toro, sotto il segno dei Pesci il vostro cuore torna a sognare, sono notti senza Luna e nessuno vuole rimanere da solo. Non datevi per vinti: se una storia di recente ha rischiato di finire o sta per finire, rimboccatevi le maniche e date nuova speranza al sentimento. Le stelle vi aiuteranno nell’aspetto pratico della vostra vita.

Gemelli

Cari Gemelli, Venere e Marte tornano positivi ma, nonostante ciò, avvertirete ancora una certa incostanza in amore. Mercurio vi rende ostili al dialogo e risveglia la gelosia, fa vedere cose che non ci sono. Arrivano anche dei cambiamenti, forse più nella professione, in famiglia iniziano i problemi.

Cancro

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi di Branko vede la Luna in Capricorno che si oppone all’influsso del Sole in Pesci. Chi è un professionista sportivo dovrebbe agire con prudenza in queste giornate. Sarete sensibili alle difficoltà altrui e questa vostra empatia incrocerà l’influsso di Nettuno, attenti perché qualcuno potrebbe scaricare la responsabilità sulle vostre spalle, qualora le cose andassero per il verso sbagliato.

Leone

Cari Leone, arrivano altri contrasti nelle collaborazioni, ormai una prassi del quotidiano per voi, ma la pazienza è quasi terminata, non vi va più di ascoltare le ramanzine senza replicare, così passate all’attacco. Certo è che una bella critica ve la meritate anche voi ma, non si sa come, ve la cavate sempre. Vergine

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Branko i grandi pianeti sono al lavoro per il vostro successo. Avrete dalla vostra parte Toro, Capricorno e Vergine, ma non mancheranno i problemi con il nuovo Sole in Pesci, oltre a Mercurio e Nettuno. Luna e Giove portano fortuna in amore.

Bilancia

Cari Bilancia, arrivano miglioramenti economici nel fine settimana, la Luna però non vi mette nella posizione di commettere errori. La vena polemica non vi manca, la famiglia non aiuta a sdrammatizzare, per fortuna con un po’ di organizzazione e ragionamento riuscirete a cavarvela.

Scorpione

Cari Sagittario, quest’oggi l’oroscopo di Branko vi suggerisce di andare al nocciolo della questione, sia professionale che sentimentale. Accettate nuovi impegni, sollecitate le persone utili a portare a termine alcuni compiti, Marte vi nutre di energia e vi aiuta a essere molto più confidenti. Slancio romantico in amore, torna la poesia.

Sagittario

Cari Sagittario, i rapporti sociali sono una ricchezza, il lavoro è un altro paio di maniche: procede bene, ma voi non siete soddisfatti, volete qualcosa di più. Anche la famiglia vi dà qualche pensiero di troppo, Venere così bella stimola le novità. Rompete il ghiaccio per primi se c’è feeling in una nuova conoscenza.

Capricorno

Cari Capricorno, questa sarà una giornata importante secondo Branko, le possibilità di ottenere molto, se non tutto, sono altissime. Venere, dea della bellezza, brucia in Ariete e crea qualche problema in amore, rispondete al fuoco con qualche cambiamento estetico, piccolezze che trasformeranno questa giornata in qualcosa da ricordare.

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 21 febbraio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 21 febbraio 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 20 febbraio 2020

Acquario

Cari Acquario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vede Urano che agisce in Toro, stimolando il vostro punto debole (l’economia). Questo potrebbe essere un buon momento per lanciarsi in acquisti importanti, casa, macchina, trasloco, divisione dei beni. L’amore vi insegue, ma a voi piace scappare.

Pesci

Cari Pesci, Sole e Luna sono equilibrati quest’oggi, approfittate di quest’accordo per lanciarvi in nuove iniziative professionali. Siete tra i segni che potrebbero realizzare più profitti, insieme a Capricorno, Toro e Pesci, per cui Branko vi suggerisce di prestare attenzione a ciò che accade nel mondo economico.

LEGGI ANCHE:

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO