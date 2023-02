Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 2 febbraio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 2 febbraio 2023:

Ariete

Cari Ariete, alcuni potrebbero dover viaggiare o partecipare a un’importante riunione con un cliente. Questa è un’ottima giornata sul fronte finanziario e alcuni potrebbero desiderare di aumentare le proprie fonti di reddito.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, tutto sembra meraviglioso tranne il fronte familiare. Alcuni possono includere scelte dietetiche sane e più vitamine ogni giorno.

Gemelli

Cari Gemelli, potete gestire saggiamente i problemi dei clienti con l’aiuto di terzi o di un mediatore. Questo è il momento perfetto per pianificare una vacanza o qualcosa di speciale per il tuo partner.

Cancro



Cari Cancro, avete una condizione finanziaria stabile e il denaro può affluire da più fonti. La giornata sembra essere meravigliosa sul fronte della famiglia. Ad alcuni potrebbe piacere lo shopping in vetrina.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 2 febbraio 2023), alcuni potrebbero avere difficoltà nell’esprimere il proprio punto di vista o le proprie idee sul lavoro. Questo sarà una buona giornata sul fronte della salute.

Vergine

Cari Vergine, ci si può aspettare buona fortuna sul fronte della proprietà, quindi dovresti pianificare di investire in proprietà. Il tuo coniuge o partner potrebbe prestarti piena attenzione. Non è previsto nulla di complicato sul fronte amoroso.

Bilancia

Cari Bilancia, alcune spese impreviste possono disturbare il tuo budget. Alcuni attriti sono previsti nella tua vita privata, potresti non avere pazienza. Potrebbero sorgere incomprensioni o problemi tra te e i tuoi fratelli.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, alcuni possono provare tensione nervosa. Dovresti optare per il nuoto o il ciclismo per rilassarti. Questa è una giornata molto impegnativa e potresti dover lavorare sodo per dimostrare il tuo potenziale sul lavoro.

Sagittario

Cari Sagittario, un viaggio in una destinazione meravigliosa può riempirti di nuove vibrazioni ed energia. Il tuo partner potrebbe attirare la tua attenzione, dovresti provare a trascorrere del tempo con il tuo partner.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, potreste essere sincero riguardo ai tuoi risparmi e all’aumento delle fonti di reddito. I fratelli potrebbero rivolgersi a te per il tuo supporto e aiuto. Potresti offrire ottime idee e soluzioni sul posto di lavoro e apprezzarle.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 2 febbraio 2023), dovresti stare attento sul fronte della salute poiché potresti cadere malato o soffre di malattie stagionali.

Pesci

Cari Pesci, alcuni buoni affari immobiliari potrebbero venire sulla tua strada e indurti a investire i tuoi sudati soldi in esso. Dovresti sforzarti di curare le relazioni.