Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 2 dicembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 2 dicembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, giornata nella quale dovete evitare di fare il passo più lungo della gamba e non prendetevela troppo se gli altri non sono d’accordo con voi. Piuttosto parlatevi e chiarite eventuali ambiguità. Il dialogo è sempre la soluzione migliore, anche in amore.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, le stelle non sono favorevoli e vi rendono pessimisti e giù di morale: avete la sensazione di aver fatto le scelte sbagliate e di essere in cattiva compagnia. Forse avete aspettative troppo alte. Confidatevi con un amico sincero.

Gemelli

Cari Gemelli, in questo periodo siete particolarmente costanti e diligenti. Nulla può impensierirvi e porterete a termine tutti i compiti che vi sono stati affidati. Sul lavoro non mancheranno imprevisti e chi proverà a disturbarvi per farvi perdere la concentrazioni, magari perché invidioso del vostro successo.

Cancro



Cari Cancro, avete grande emotività e voglia di far bene, ma mantenete sempre al massimo la vostra razionalità. Riuscirete a conquistare e sedurre la persona giusta, se c’è qualcuno che vi piace. Sul lavoro non mancano i dubbi, qualche collega manderà in crisi le vostre certezze che non sono così granitiche.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 2 dicembre 2021), discussioni con il partner o con un collaboratore a lavoro. Non potete pensare che tutti la vedano come voi e che li dovete convincere e piegare al vostro volere. Forse siete voi a dover fare un passo indietro.

Vergine

Cari Vergine, favoriti gli incontri e anche i viaggi. Chi è single può finalmente incontrare l’anima gemella. Avrete l’impressione di non essere ascoltati e apprezzati come vorreste da qualcuno per voi molto importante. Gli imprevisti non mancano, ma voi andate dritti per la vostra strada. A volte dovrete fare un lavoro due volte prima che vada in porto.

Bilancia

Cari Bilancia, in questo momento l’aspetto economico non è esaltante. Potete fare grandi conquiste in amore, soprattutto se siete single da tempo, ma gli affari non vanno a gonfie vele. Non fate dunque il passo più lungo della gamba. Vi aspettate che una persona cara possa darvi una mano.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la Luna transita nel vostro segno ma si scontra con Saturno. Vi sentirete isolati, come se il resto del mondo sia contro di voi e non vi apprezzi a sufficienza. Entro fine anno, con l’influsso di Giove, ritroverete il gusto della vita e dei suoi piaceri.

Sagittario

Cari Sagittario, non siete particolarmente di buon umore. Ma per fortuna è una condizione passeggera e presto ritroverete il sorriso e l’allegria che vi contraddistinguono. Potete fare grandi conquiste in amore. Se ci sono state discussioni, parlatevi e chiarite.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, questo è per voi un oroscopo fortunato, potete ottenere qualcosa di speciale. Se chiederete una mano alle persone per voi più speciali, non esiteranno a darvela. Sul lavoro avete in mente progetti ambiziosi. Il momento di rimboccarsi le maniche è arrivato. La fine dell’anno sarà decisamente migliore.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 2 dicembre 2021), sentirete di essere limitati e costretti da ciò che vi circonda. Come se qualcuno o qualcosa limitasse le vostre libertà. Colpa di Saturno che fa sentire tutta la sua influenza. Forse è anche un po’ colpa vostra che siete troppo attaccati a certe persone o situazioni.

Pesci

Cari Pesci, andate avanti come un treno e nulla può fermarvi. Qualcuno forse vi rimprovererà con lo sguardo, e per questo sarete giù di morale. A volte un litigio o una critica costruttiva possono aiutare a migliorare. Non sempre la vita soddisfa le nostre aspettative.