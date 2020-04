Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 2 aprile 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 2 aprile 2020:

Ariete

Cari Ariete, per molti di voi la giornata inizierà con il piede sbagliato… Nervosismo nell’aria. Le cose potrebbero andare meglio in serata o meglio ancora venerdì, a distanza di 24 ore, grazie a Venere che raggiungerà una posizione più favorevole. Amore? Battibecchi e polemiche, polemiche e battibecchi: non ne potete più, le storie che si trascinano vi stanno logorando. Sul lavoro cercate di essere più riflessivi. Attenzione a non finire dalla parte del torto…

Toro

Toro, non tutto procede per il verso giusto e questo lo sapete già. Non è un momento giusto per nessuno, ma ancor di più per voi nati sotto questo segno. Cercate di avere un po’ di pazienza. Buone notizie in amore. Avete Venere con voi, nel vostro segno, che cosa volete di più? Potete ottenere tutto quello che volete, perfino un matrimonio!

Gemelli

Cari Gemelli, Venere sta per arrivare nel vostro segno e questo sicuramente sarà per voi un valido sostegno e aiuto. Qualcuno forse ha già pensato che con l’arrivo della primavera, possa anche arrivare l’amore, anche seppur timido e appena nato. Secondo l’oroscopo di oggi di Branko bisogna essere ottimisti. Lavoro? Siete astuti, quindi saprete sicuramente come sfruttare al meglio questo periodo.

Cancro

Cari Cancro, oggi non potete di certo contare su un ottimo cielo… Per questo motivo Branko consiglia di essere prudenti e di non avere fretta nel risolvere tutto. I cancro single potranno sicuramente contare su una buona stella. Tante nuove speranze in amore per tutti, sia per i single sia per chi è in coppia, anche da tanto tempo. Lavoro? Non tutto funziona come dovrebbe, ma non fate colpi di testa perché potrebbe essere peggio. Profilo basso.

Leone

Cari Leone, non siate sul chi va là sempre, se non volete restare eternamente soli. Lasciatevi andare, una buona volta. Sul lavoro arriveranno i risultati. Ricordatevi che se le formiche si mettono d’accordo possono spostare un elefante.

Vergine

Cari Vergine, il cuore batte a mille oggi, 2 aprile 2020. Gli incontri sono speciali. Lavoro? Mai come ora seguite Gandhi: un uomo può uccidere un fiore, due fiori, tre fiori… Ma non può fermare la primavera. E questa è la vostra primavera. Rifiorite!

Bilancia

Cari Bilancia, se la situazione è tesa, un modo per sistemarla ci sarà… Avete fatto qualche spesa di troppo e c’è qualche ansia che non controllate: guardate avanti. Non fate sforzi prolungati, soprattutto nel weekend: meglio riposare.

Scorpione

Cari Scorpione, oggi siete polemici e litigate. Amate chi vi fa arrabbiare e chi vi tiene testa in dibattiti improbabili e senza fine. Se avete in mente nuovi progetti, nuovi affari e nuove attività, questo è proprio il momento giusto per passare all’azione.

Sagittario

Cari Sagittario, si lamentano di voi, non siete molto presenti e state trascurando qualcuno… Recuperate, prima che la situazione peggiori. Lavorate all’estero? Volete tentare orizzonti mai esplorati prima? È il momento di farlo. Mettetevi in gioco: vincerete.

Capricorno

Capricorno, la Luna in dissonanza potrebbe farvi vivere dei contrasti con gli altri. Oggi, 2 aprile, dovrete recuperare tutta la diplomazia che avete. Occhio, in particolar modo, per chi ha un’impresa…

Acquario

Cari Acquario, l’oroscopo di Branko vi avverte: aprile sarà per voi un mese pieno di cambiamenti importanti. Avrete molti pianeti che sosterranno i vostri progetti e vi stimoleranno ad agire, a partire da Saturno, Venere, Marte e Mercurio. Avanti!

Pesci

Pesci, se qualcuno ha avuto a che fare con delle controversie in amore, adesso potrà tirare un sospiro di sollievo. Durante questo giovedì di inizio mese le stelle favoriranno l’armonia di coppia.

