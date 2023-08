Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 17 agosto 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 17 agosto 2023:

Ariete

Cari Ariete, finalmente sono arrivate le tanto agognate ferie, uno dei momenti dell’anno che più preferite! Fate attenzione sempre e comunque alle situazioni in cui potreste avere qualche reazione legata alla gelosia.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, che ne pensate di concedervi un momento di pausa da ogni cosa? Un bel programma vacanziero è proprio ciò che vi serve per pensare il futuro con maggiore entusiasmo.

Gemelli

Cari Gemelli, approfittate della calma estiva per terminare qualche impegno gravoso, come ad esempio un trasloco, una ristrutturazione o lo studio di un esame impegnativo. Ricordate che potete sempre contare su una mano amica.

Cancro



Cari Cancro, cercate di non dare troppo peso a piccoli screzi, brevi attacchi di gelosia o divergenze di opinioni: potete risolvere tutto con un abbraccio. Il lavoro in team può dare problemi, ma voi sapete sempre come ritrovare la giusta atmosfera.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 17 agosto 2023), nonostante qualche ostacolo, il periodo è favorevole per le faccende pratiche, grazie a Marte e Mercurio che lavorano in sinergia per offrirvi soluzioni efficaci e brillanti. Grandi risultati all’orizzonte!

Vergine

Cari Vergine, gli astri nel cielo odierno vi procurano delle noie, specialmente oggi con la Luna Nuova. Si tratta di un cambio lunare difficile, portatore di incomprensioni e fastidi fisici: occorre maggiore prudenza nel fare sforzi.

Bilancia

Cari Bilancia, non rimandate oltre quegli impegni che sapete voi che richiedono determinazione e sangue freddo: il cielo non sarà favorevole per sempre. La serata di oggi invece è perfetta per un incontro sotto le stelle…

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, nonostante Venere sia capricciosa, non smette di essere ammaliante e seducente. Che siate in vacanza o ancora alle prese col lavoro, non vi mancheranno occasioni per andare alla ricerca di flirt e amori.

Sagittario

Cari Sagittario, le stelle di oggi favoriscono i vostri incontri, specialmente quelli che potrebbero tornarvi utili per risolvere alcune faccende a livello personale.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, pensate bene a come spendere le prossime giornate libere. Bandite la solitudine, adesso avete bisogno di stare in mezzo alla gente: consigliati i viaggi con gli amici più cari.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 17 agosto 2023), sebbene sembri che i pianeti adesso vi siano di poco aiuto, essi vi aiutano a realizzare i vostri progetti con maggiore determinazione. Fate affidamento sulla vostra intuizione.

Pesci

Cari Pesci, la Luna Nuova vi fa pensare ai sogni proibiti e situazione trasgressive, anche per merito di una stella dell’amore molto sensuale. Gli incontri hot sono favoriti sia in vacanza che a casa propria.