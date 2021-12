Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 16 dicembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 16 dicembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, cercate di rispettare le differenze e le preferenze individuali. Per quanto riguarda il lavoro, in arrivo la pace e l’armonia che avete desiderato a lungo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, l’ingresso di mercurio vi porta il meglio della salute. Mangiate a vostro piacimento e prendetevi cura della salute dei vecchi della famiglia. Siate discreti con la vostra gentilezza. Bilanciate i conti e le cose andranno per il verso giusto.

Gemelli

Cari Gemelli, ricordatevi che ci sono sempre due lati di ogni storia. Sforzatevi di capire il punto di vista degli altri. Non è il caso di mettere un punto?

Cancro



Cari Cancro, durante questa giornata inizierà, anche se con lentezza, il vostro recupero. Evitate di isolarvi e se un amico fidato cercherà di darvi un buon consiglio, fatene tesoro.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 16 dicembre 2021), andate avanti con uno scopo, mentre colmate il divario tra passione e professione. I miracoli vi faranno credere in loro curando un vecchio problema di salute.

Vergine

Cari Vergine, vi sentirete mentalmente forti e motivati per ricominciare da capo. È l’inizio di qualcosa di nuovo sul fronte romantico. Coraggio, il bello sta per arrivare.

Bilancia

Cari Bilancia, preparatevi alla ricchezza che bussa alla vostra porta e vi saluta dolcemente. Per voi la famiglia è dove vi comportate peggio ma siete amati di più.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, potrebbe esserci un nuovo ed entusiasmante progetto al fronte. Siate rispettosi anche dei subordinati.

Sagittario

Cari Sagittario, dalla giornata di oggi il vostro cielo sarà dominato dall’amore, chi di voi è già in una relazione dovrebbe approfittarne per ravvivare la passione passando prima attraverso la tenerezza. Chi è single ha buone probabilità di fare un incontro importante.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, vi trovate in un periodo di svolta epocale e già nelle prossime ore questo clima di cambiamento potrebbe interessare le relazioni con gli altri.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 16 dicembre 2021), sia nel lavoro sia per quanto riguarda le relazioni sono in arrivo importanti novità. Potreste avere l’occasione di cambiare ambiente, ottenendo così nuovi stimoli e la possibilità di fare delle conoscenze che potrebbero anche risolversi in un amore futuro.

Pesci

Cari Pesci, probabilmente siete un po’ preoccupati a causa delle ristrettezze economiche dell’ultimo periodo, eppure non temete perché si tratta di una condizione temporanea. Già da oggi è previsto un miglioramento negli affari.