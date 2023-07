Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 13 luglio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 13 luglio 2023:

Ariete

Cari Ariete, sapete come attirare amore e fortuna e riuscite facilmente ad entrare in empatia con gli altri. Cercate di sfruttare questa congiuntura positiva per allargare la cerchia dei vostri amici e per stringere nuove alleanze anche dal punto di vista lavorativo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, l’instabilità finanziaria vi preoccupa il giusto e non rappresenta per voi un ostacolo nel raggiungimento dei vostri obiettivi. Sapete come gestire bene i vostri soldi anche nei periodi di vacche magre.

Gemelli

Cari Gemelli, siete un vulcano di energie. Avete idee e brillanti intuizioni che vi porteranno lontano. Anche sul fronte dell’amore state vivendo una fase piuttosto fortunata. Bene così!

Cancro



Cari Cancro, il vostro carisma è al top in questo momento. In amore stanno arrivando dei momenti cruciali anche per fare una scelta decisiva. Avete tutte le carte in regola per affrontare questa fase della vostra vita con grande spirito di iniziativa e intraprendenza.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 13 luglio 2023), siete tra i segni più fortunati del periodo. Nonostante qualche piccola difficoltà dal punto di vista finanziario, la vostra dote di veri leader non sarà mai messa in discussione.

Vergine

Cari Vergine, nessuno riesce a scalfire le vostre certezze e questo rappresenta sicuramente una cosa positiva, anche se a volte siete eccessivamente testardi nel mantenere le vostre posizioni…

Bilancia

Cari Bilancia, il vostro lato creativo è al top in questo momento. Sapete come relazionarvi bene con gli altri e non lasciate nulla al caso. La gestione delle vostre finanze potrebbe richiedere un po’ di attenzione in più.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sapete come affrontare le questioni più spinose e nulla vi preoccupa più di tanto in questo periodo. State vivendo una fase contrassegnata da un grande equilibrio interiore.

Sagittario

Cari Sagittario, in questo momento non vi manca il carisma e la grande energia per affrontare anche le situazioni più spinose. La gestione della salute richiederà un po’ più di equilibrio.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, la vostra saggezza è al top in questo momento. La gestione delle finanze potrebbe però diventare un motivo di stress nella vostra vita. Ricordatevi che l’amore richiederà un po’ più di pazienza e di comprensione.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 13 luglio 2023), la salute è un po’ altalenante e non vi lascia del tutto sereni, ma il lato sentimentale è più solido che mai in questa fase. Saprete gestire tutto con la dovuta attenzione e senza drammatizzare se qualcosa dovesse andare storto.

Pesci

Cari Pesci, in questo momento dovreste cercare di mettere da parte il vostro spirito di avventura per lasciare più spazio all’amore vero e alle amicizie.