Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 12 marzo 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 12 marzo 2020:

Ariete

Ariete, terzo giorno con la Luna in opposizione: problemi in famiglia con qualche contrasto. Sopratutto con la donna ariete che sente la Luna… Cari uomini, abbiate pazienza.

Toro

Amici del Toro, la giornata partirà bene sopratutto dal punto di vista finanziario. Cercate di fare qualche affare nonostante la grave crisi che tutti viviamo. Datevi da fare.

Gemelli

Amici dei Gemelli, dovete fare molto di più con questa Luna. Dovete accettare anche le stimolazioni degli altri. Ne avete sempre bisogno. Siete frastornati.

Cancro

Cancro, fino a tarda mattinata dovete tenere sotto controllo la grande emotività prodotta dalla Luna in Bilancia. Siete in grado di farlo. Tranquilli. Tempi migliori all’orizzonte.

Leone

Leone, secondo l’oroscopo di Branko, oggi in amore date tempo al tempo. Il punto più critico sta per arrivare, oggi sarete molto presenti in famiglia che vi chiama sempre.

Vergine

Cari Vergine, esprimetevi in modo libero ed indipendente. Ma anche più moderno. Certi atteggiamenti sono ormai superati. Troppe acrobazie in amore…

Bilancia

Bilancia, la primavera è alle porte. Godetevi di questa Luna nel segno, fatevi belli. Avete bisogno di stare in società. La vita in questo momento non è facile neanche per voi.

Scorpione

Scorpione, di certo siete agitati oggi, ma un’agitazione sicuramente positiva. Vi state svegliando da una specie di letargo: ogni tanto ne avete bisogno.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko, i nati sotto il segno del Sagittario hanno bisogno di grandi rapporti con marito, figlio, padre, nonno, amico. Ma anche un temibile concorrente che aspetta un passo falso nel lavoro: state attenti!

Capricorno

Cari Capricorno, non è facile resistere al richiamo passionale quando la Luna va nello Scorpione che vi stimola. Che bel cielo che avete, vi auguro un 10 per cento di quello che promettono queste stelle.

Acquario

Amici dell’Acquario, c’è sempre un po’ di apprensione in famiglia. Dovete evitare litigi, questa Luna vi può spingere oltre.

Pesci

Pesci, mi piace moltissimo questa Luna. Oggi guadagnate anche nel gioco. Oh, mi raccomando: con moderazione eh!

