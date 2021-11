Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 11 novembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 11 novembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, Luna primo quarto in Acquario fa sentire un brivido nel cuore, donatevi alla passione. Allo stesso tempo arriva il felice aspetto di Mercurio-Scorpione che incide su affari, comunicazioni, idee e viaggi. Solo Venere pare assente, ma il suo posto è preso da Giove che racconta il grande amore.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, per quanto nervosa e pesante questa Luna primo quarto in Acquario è da considerare positiva o quanto meno utile. Il vero problema è che si scontra con Scorpione e con Leone, segni legati alle collaborazioni e ai rapporti familiari, ma dobbiamo ricordare la protezione di Venere, stella del Toro.

Gemelli

Cari Gemelli, situazione sentimentale limpida, mai stata più luminosa come con primo quarto di Luna che nasce in Acquario insieme a Giove e Saturno. Relazioni nuove vi uniscono a persone in qualche modo importanti per il lavoro che fanno o posizione sociale. Perché Giove è il massimo! Nuovi matrimoni felici.

Cancro



Cari Cancro, annuncia un futuro migliore il primo quarto che si compie nel pomeriggio in Acquario. Favorisce e sollecita cambiamenti fondamentali, conviene partire col lavoro, visto il creativo Mercurio nel punto più alto del cielo che diventa molto coraggioso con la spinta di Marte.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 11 novembre 2021), le questioni burocratiche o legali sono evidenziate da Luna primo quarto in Acquario congiunta a Giove e Saturno. Una notevole prova di resistenza, pure fisica, per voi che dovete respingere le provocazioni di Marte.

Vergine

Cari Vergine, l’amore, se lo volete, oggi vi spalanca le sue porte. Se siete ancora in corsa per raggiungere un uomo o una donna, affrettatevi tra pochi giorni inizia il Sagittario, l’attenzione si sposta su aspetti pratici.

Bilancia

Cari Bilancia, se convinti delle emozioni del cuore, fate oggi la domanda di matrimonio. Chi invece ha scelto il giorno di San Martino per fidanzarsi o sposarsi può considerarsi molto fortunato. Giove splendido per affari finanziari. Nuove attività.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Mercurio puntiglioso, non è facile ristabilire il dialogo nella vita coniugale, con nel lavoro. La passionalità è alta, il vostro amore brucia, ma le parole lasciano il segno… Siamo insomma nel momento velenoso di Mercurio scorpionico, ma come si può essere calmi sotto il cambio di Luna in Acquario?

Sagittario

Cari Sagittario, è un amore fatto per voi questo legame che illumina Luna primo quarto in Acquario, quest’anno felice perché si forma accanto a Giove, vostro pianeta. Potreste avere l’impressione che non succeda nulla di tanto speciale, ma non è così, i pianeti preparano le condizioni migliori per il periodo del compleanno.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, l’estate di San Martino è viva nel vostro segno, grazie a Venere e Plutone, sollecitati e ammirati da tutti i pianeti esterni. Vi libererete di persone, situazioni che si intromettono tra voi e l’obiettivo che volete e raggiungere. Ma dovete tirare fuori il carattere saturnino. Weekend ancora più bello.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 11 novembre 2021), Marte e Mercurio in Scorpione potrebbero creare qualche problema: attenti alla salute e nello sport, ma non sarà compito facile tenervi buoni e silenziosi. Alle 13 e 41, primo quarto di Luna nel segno è l’influsso più fortunato per giovani, freschi amori.

Pesci

Cari Pesci, il vostro segno è interessato da influssi straordinari per il bene della vita presente e futura. Dovete sistemare cose vecchie e prepararvi al nuovo che verrà. Ricordatevi che Giove deve tornare nel segno, oggi Venere organizza un altro importante incontro, professionale o passionale come volete.