Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 11 febbraio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 11 febbraio 2021:

Ariete

Cari Ariete, l’incontro con un cliente potrebbe dare una bella spinta alla vostra attività. Il superamento del budget può destabilizzare il fronte finanziario. Quelli che di recente hanno sofferto o stanno soffrendo troveranno un netto miglioramento nella loro condizione.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la famiglia apparirà più sensibile alle vostre esigenze. È probabile che alcuni di voi facciano un passo avanti verso un acquisto importante.

Gemelli

Cari Gemelli, coloro che sono in ritardo negli studi oggi potrebbero iniziare un gran recupero con il minimo sforzo. Innamorarsi è possibile, quindi preparatevi per una storia d’amore vorticosa.

Cancro

Cari Cancro, sul lavoro date spazio a un “anziano”, potrebbe essere la mossa giusta per fare un notevole balzo in avanti. Salute? Se avete intrapreso una alimentazione sana e bilanciata, continuate così: state sulla giusta strada.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (11 febbraio), una buona iniziativa sul fronte sentimentale migliorerà la vostra reputazione tra familiari e amici. Qualcuno di voi però durante la giornata di oggi potrebbe soffrire di stanchezza e irritazione.

Vergine

Cari Vergine, oggi avrai l’opportunità di impressionare gli altri attraverso la proprietà che possiedi. Troverai il partner più amorevole ed emotivamente solidale.

Bilancia

Cari Bilancia, controllate quello che fanno i colleghi: la loro distrazione adesso rischierebbe di coinvolgere anche voi. Sereni i rapporti in casa: riuscirete ad avere un bel dialogo con tutti i vostri cari. II Toro sa farvi passare il malumore, la Vergine vi stupirà con un gesto gentile che non vi aspettavate. Aumento del desiderio sessuale.

Scorpione

Cari Scorpione, oggi dovete fare solo una cosa: non dare retta alla rabbi. Cercate piuttosto degli alleati… e le cose andranno meglio. L’Ariete è in buonafede, non merita le vostre sgridate. Ci saranno momenti di molto romanticismo e piacere, anche se l’idillio corre il rischio di cadere a pezzi a causa di un piccolo dettaglio.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sono favoriti tutti gli accordi, da quelli commerciali a quelli legali, e anche con gli ex. I vostri sentimenti non sono chiari. Non prendete decisioni importanti nella vostra vita emotiva, potreste non fare una buona scelta.

Capricorno

Cari Capricorno, i pianeti favoriscono lo spirito d’iniziativa, le imprese coraggiose e le libere professioni. Per quanto riguarda l’amore, stimolare l’immaginazione risveglia sentimenti che non conoscevate e aumenta il livello della relazione.

Acquario

Cari Acquario, i sentimenti sono forti e si esprimono in modo altrettanto forte. Ora vi fate conoscere per ciò che realmente siete, nel bene e nel male. Nel tuo partner, la relazione subirà un cambiamento necessario. Imparate a valorizzarvi.

Pesci

Cari Pesci, momento fantastico per l’amore. Bene gli studi, benissimo i lavori che richiedano talento artistico, inventiva e idee originali. Nostalgia per un Toro. Con la Bilancia vi sentite perfettamente a vostro agio.

