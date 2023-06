Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 4 giugno 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 4 giugno 2023:

Ariete

Cari Ariete, avete accumulato molta, troppa tensione, e avete cercato di distrarvi per non cadere in depressione. Ora è il momento di voltare pagina e di ritrovare energie e determinazione, anche in amore.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, nell’ultimo periodo siete stati preda della monotonia: adesso però arriva l’estate e potete concedervi gite fuori porta e altri svaghi per tornare a divertirvi. Non perdete l’occasione e siate propositivi.

Gemelli

Cari Gemelli, siete dei sognatori e la cosa è importante, vi permette di avere sempre ampi orizzonti. A volte però è necessario tenere anche i piedi per terra e affrontare i piccoli problemi quotidiani senza cercare vie di fuga.

Cancro



Cari Cancro, dopo un periodo difficile, in cui avete accusato anche la perdita di libertà, ora vi sentite rinvigoriti dall’arrivo dell’estate. Lo spirito che avete ora può favorire incontri piacevoli e per i single potrebbero arrivare delle svolte.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 4 giugno 2023), approfittate del weekend per rilassarvi e scaricare la tensione accumulata di recente: concedetevi una gita fuori porta e non pensate al lavoro. Vi meritate del sano riposo!

Vergine

Cari Vergine, siete in vena di romanticismo: per le copie si prefigura un periodo di stabilità e felicità, ma anche i single possono beneficiare di questa vena romantica per fare nuovi e interessanti incontri.

Bilancia

Cari Bilancia, avete voglia di divertirvi e rilassarvi, ma alcune incombenze vi richiamano ai vostri doveri. Non evitatele, soprattutto se a chiedervi aiuto è una persona a voi cara, magari un familiare.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete in cerca di una stabilità affettiva, e forse dovreste capire che, se state da tanto con una persona, si tratta di quella giusta. I single invece non devono avere fretta: le novità positive arriveranno, ma vanno attese.

Sagittario

Cari Sagittario, siete un po’ in confusione: tanti pensieri si affastellano, e i dubbi non riescono ad essere fugati. Dovete cambiare aria e cercare nuovi stimoli per schiarirvi le idee. Ne avete bisogno.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, in amore siete desiderati, è un periodo propizio. Nonostante le vostre esitazioni, potrebbe essere il momento di togliere i freni inibitori e lanciarsi in una nuova sfida, senza preoccupazioni.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 4 giugno 2023), prendetevi una domenica di totale relax: ne avete bisogno, ultimamente avete spinto fin troppo sull’acceleratore. Non sopravvalutate le vostre energie, altrimenti corpo e mente vi chiederanno il conto.

Pesci

Cari Pesci, siete in una fase di grande romanticismo: la cosa fa effetto su chi vi sta intorno, e anche i partner di lunga data vi trovano affascinanti come non mai. Possono nascere grandi cose.