Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 31 dicembre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 31 dicembre 2023:

Ariete

Cari Ariete, questo ultimo dell’anno sarà davvero gioioso e vivace, da trascorrere con le persone che amate di più. Poche certo, vista la situazione, ma comunque piene d’affetto. Inoltre il Capodanno coincide con l’inizio della Luna piena in Leone, che vi renderà ancor più di buon umore.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, quest’ultimo dell’anno vi vedere assoluti protagonisti sotto ogni punto di vista. Una giornata, insomma, da trascorrere con le persone che amate, e vista la situazione, in famiglia. Ma può essere anche un’opportunità per riscoprire il calore delle mura domestiche. Lasciate da parte ansie e problemi e godetevi questo Capodanno.

Gemelli

Cari Gemelli, passerete la serata dell’ultimo dell’anno all’insegna del buon umore, contagiando positivamente chi vi circonda, che siano i familiari o qualche amico stretto. Insomma, anche se il momento è difficile, troverete il modo di far ridere tutti. Lasciate da parte tensioni e cattivi pensieri.

Cancro

Cari Cancro, una Luna splendida vi rinvigorisce e vi dà serenità sotto ogni punto di vista. Le stelle sono dalla vostra parte, per cui cercate di vivere un Capodanno sereno e spensierato, con gli immancabili buoni propositi per il 2024. Trascorrete quest’ultimo giorno dell’anno con le persone che più amate.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, 31 dicembre 2023, avrete dalla vostra parte una splendida Luna, che però in alcuni momenti della giornata potrebbe rivelarsi irritante e nervosa. Voi mantenete la calma, perché sapete come affrontarla al meglio. Si prevede un fine anno da trascorrere con serenità insieme alle persone che più amate.

Vergine

Cari Vergine, dopo un 2023 tribolato, accogliete con ottimismo il nuovo anno, sperando di esserne assoluti protagonisti. Se è bene trascorrere il Capodanno con i propri cari e all’insegna della convivialità, non dimenticate di portare a termini compiti importanti, soprattutto di lavoro. Se avete avuto litigi con il partner, confrontatevi schiettamente.

Bilancia

Cari Bilancia, avete avuto delle spese eccessive, e ora siete un po’ risicati. Cercate di non far soffrire troppo il portafogli contenendovi il più possibile. I problemi anche sul fronte familiare non mancano e anzi vi levano il sonno. Bene la salute e l’aspetto fisico, vi state rimettendo in forma e si vede.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete una voglia irrefrenabile di viaggiare e scoprire nuovi mondi, una delle vostre grandi passioni. Purtroppo però quest’anno non è possibile, per cui riscoprite il piacere di stare insieme alla vostra famiglia e agli affetti più cari. Ottime novità sul fronte degli investimenti e delle proprietà, potrete chiudere un affare importante.

Sagittario

Cari Sagittario, vi impegnerete molto per far trascorrere ai vostri cari un bel Capodanno, nonostante le limitazioni del periodo. Il vostro ingegno e l’abnegazione verranno apprezzati, e riuscirete ad organizzare una serata piacevole. Se siete single ci sono ottime prospettive: potreste aver fatto centro nel cuore di una persona speciale.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, vivete una fase di recupero dopo un periodo di grande stress, soprattutto sul lavoro. Potete finalmente tirare il fiato, anche se gli impegni non mancano. Se siete fidanzati, cercate di organizzare qualcosa di magico per stasera con il partner.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 31 dicembre 2023), si prevede un Capodanno davvero intrigante. I single saranno particolarmente carichi e potranno sfruttare questa giornata per fare conquiste. Dimostratevi per quello che siete, la sincerità paga sempre. Le coppie storiche possono organizzare qualcosa di magico con il partner per dare il benvenuto al 2021 nel migliore dei modi.

Pesci

Cari Pesci, se siete single oggi una persona potrebbe farvi battere forte il cuore. Una specie di colpo di fulmine che vi stregherà. Non siate timidi e dichiaratevi senza remore. Che avete da perdere? Le coppie storiche possono trascorrere il Capodanno in serenità con il partner, mettendo da parte dubbi e litigi.